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  • Україна знизила запаси газу в підземних сховищах на 12,3% з листопада
30 грудня 2019, понеділок, 13:55 4
Економіка 2019-12-30T14:30:01+02:00
Українські Новини
Україна знизила запаси газу в підземних сховищах на 12,3% з листопада

Україна знизила запаси газу в підземних сховищах на 12,3% з листопада

Анна Рудык
запаси газу, підземні газосховища, запаси газу в ПСГ
Газ
Газ

Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) за станом на 28 грудня на 12,3%, або на 2 681 млн куб. м, до 19,104 млрд куб. м газу з початку стартував 2 листопада сезону відбору газу.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.

При цьому зазначені запаси газу більше на 35,5%, або на 5,005 млрд куб. м, порівняно з запасами на аналогічну дату 2018 року (14,099 млрд куб. м).

З початку грудня (станом на 28 грудня) Україна імпортувала 237,113 млн куб. м газу: 103,304 млн куб. м - через Словаччину, 104,482 млн куб. м - через Угорщину, 29,324 млн куб. м - через Польщу.

Власний видобуток з початку грудня становив 1 584,523 млн куб. м, транзит - 7 381,591 млн куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, Україна знизила запаси газу в підземних сховищах.

Також 2 листопада Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ.

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