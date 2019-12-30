30.12.19 17:00 Адвокати підозрюваної у справі Шеремета надали докази її невинуватості

В справі вбивства журналіста Павла Шеремета поліція притягує завідомо невинних до кримінальної відповідальності.

Адвокатами Яни Дугарь зібрано достатньо доказів, які свідчать як про її непричетність до подій вбивства журналіста Павла Шеремета та вказують на очевидну фальсифікацію, зокрема того єдиного доказу - комплексної судової експертизи (походка + портрет).

Адвокатським об'єднанням "OK Legal" було продемонстровано частину таких доказів.

Під час прес-конференції адвокатами були надані відповіді про участь сторони захисту у слідстві та інші обставини.

Учасники:

Адвокат Микола Ореховський - керуючий партнер АО "OK Legal".

Адвокат Віталій Коломієць - партнер АО "OK Legal".

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Початок о 17:00.

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