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30 грудня 2019, понеділок, 11:33 362
Політика 2019-12-30T11:33:12+02:00
Українські Новини
Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк відремонтують повністю у 2020 році, - радник прем'єр-міністра Голик

Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк відремонтують повністю у 2020 році, - радник прем'єр-міністра Голик

Тетяна Зотова
Будівництво автодоріг, Будівництво, Станиця Луганська, Сєвєродонецьк, Автодорога, Зеленський Володимир

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик повідомив в своєму в Facebook, що на ремонт дороги Станиця Луганська - Сєвєродонецьк оголошений тендер в Prozorro.

Нагадаємо, що під час відкриття відновленого мосту в Станиці Луганській, який з'єднав підконтрольну і тимчасово непідконтрольну українськії владі території Луганщини, президент Володимир Зеленський дав доручення уряду відремонтувати дорогу від Сєвєродонецька до Станиці Луганській протягом весни 2020 року.

«Це важлива дорога. Виїжджаючи з тимчасово окупованої території, люди бачать розбиту інфраструктуру і дороги в ямах. А повинні бачити ідеальні дороги і розвиток. Завдання зробити цю дорогу всю в наступному році. Швидко», - заявив Голик.

За його словами, всі необхідні документи вже зібрано, експертизу пройдено, документацію складено.

Як повідомлялося раніше, в жовтні 2019 року радник прем'єр-міністра Голик заявив про рекордно короткий капітальний ремонт 130 км траси Запоріжжя-Маріуполь, на що яких знадобилося всього 68 днів.

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