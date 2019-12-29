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  • Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії
29 грудня 2019, неділя, 10:25 164
Політика 2019-12-29T12:15:01+02:00
Українські Новини
Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії

Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії

Надежда Комендантова
Денис Малюська, Київметробуд
Фото: прес-служба Київметробуд
Фото: прес-служба Київметробуд

Міністерство юстиції скасувало реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ПАТ "Київметробуд". Про це йдеться у наказі міністра юстиції Дениса Малюськи.

"Наказую: Скаргу від 27.12.2019, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.12.2019 за № 45694-33-19 задовольнити у повному обсязі. Скасувати реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 26.12.2019 № 10741070070004438 "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах", проведену приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіною Яною Вікторівною щодо Публічного акціонерного товариства "Київметробуд", – написано в наказі.

Також міністр анулював "сірому нотаріусу", котрий неправомірно вніс зміни до реєстру, доступ до нього і подав клопотання про анулювання його ліцензії.

"Анулювати доступ приватному нотаріусу Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіній Яні Вікторівні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Виконання покласти на Державне підприємство "Національні інформаційні системи". Направити до Вищої кваліфікаційної ком1с11 нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю", – наказав Денис Малюська.

Нагадаємо, що 17 грудня фіктивні збори наглядової ради ПАТ "Київметробуд" без кворуму ухвалили рішення щодо зміни керівництва підприємства. Суд заблокував неправомірну дію, але рейдерам через "сірих нотаріусів" вдалося внести зміни до Держреєстру.

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