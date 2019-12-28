Директора "Енергія-Новий Розділ" оголошено в розшук у справі про заволодіння 300 млн куб. м газу "Нафтогазу"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявила, що директора ТОВ "Енергія-Новий Розділ" (Львівська область) Євгена Козу оголошено в розшук у справі про заволодіння 300 млн куб. м природного газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".Про це йдеться в повідомленні САП, передають Українські Новини.Згідно з ним, прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро затверджено і направлено до суду обвинувальний акт у справі про заволодіння понад 300 млн куб. м газу "Нафтогазу" щодо 4 осіб, серед яких директор ТОВ "Енергія - Новояворівськ" (Львівська область) Адрій Гнатуш, технічний директор "Енергія-Новий Розділ", фінансовий директор цих 2-х підприємств, а також організатор схеми - радник директора ТОВ "Енергія" (Львівська область)."Ще одного підозрюваного - директора ТОВ "Енергія-Новий Розділ", оголошено в розшук, а справу щодо нього виділено в окреме провадження", - сказано в повідомленні.У січні 2018 року детективи НАБУ з процесуального керівництва прокурорів САП затримали і повідомили про підозру 5 особам, серед яких 4 чиновники компаній-власниць ТЕЦ - "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія - Новояворівськ" та фізичній особі, наближеній до народних депутатів.В межах розслідування вказаного виробництва Солом'янський районний суд наклав арешт на цілісні майнові комплекси "Новороздільської ТЕЦ" і "Новояворівськ ТЕЦ".Згідно з рішенням суду, ці 2 об'єкти передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).На сьогодні обвинувальний акт спрямовано до Антикорупційного суду для розгляду по суті.Як повідомляли Українськi Новини, в січнія 2018 НАБУ і САП у Львові затримали 4 посадових осіб комерційних підприємств "Енергія - Новий Розділ", "Енергія - Новояворівськ" та "Енергія" за підозрою в розкраданні 300 млн куб м газу НАК "Нафтогаз України" на 1,4 млрд гривень.За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) протягом 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в "Нафтогазу" природного газу для виробництва теплової енергії населенню.З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.В результаті реалізації цієї корупційної схеми прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЄКП), а "Нафтогаз" отримав збитки на загальну суму понад 1,4 млрд гривень.