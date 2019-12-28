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28 грудня 2019, субота, 20:47 11
Силові структури 2019-12-28T20:48:18+02:00
Українські Новини
Директора "Енергія-Новий Розділ" оголошено в розшук у справі про заволодіння 300 млн куб. м газу "Нафтогазу"

Директора "Енергія-Новий Розділ" оголошено в розшук у справі про заволодіння 300 млн куб. м газу "Нафтогазу"

Валерия Драгомирова
САП, Нафтогаз, Енергія-Новий Розділ, Євген Коза
Нафтогаз
Нафтогаз

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявила, що директора ТОВ "Енергія-Новий Розділ" (Львівська область) Євгена Козу оголошено в розшук у справі про заволодіння 300 млн куб. м природного газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це йдеться в повідомленні САП, передають Українські Новини.

Згідно з ним, прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро затверджено і направлено до суду обвинувальний акт у справі про заволодіння понад 300 млн куб. м газу "Нафтогазу" щодо 4 осіб, серед яких директор ТОВ "Енергія - Новояворівськ" (Львівська область) Адрій Гнатуш, технічний директор "Енергія-Новий Розділ", фінансовий директор цих 2-х підприємств, а також організатор схеми - радник директора ТОВ "Енергія" (Львівська область).

"Ще одного підозрюваного - директора ТОВ "Енергія-Новий Розділ", оголошено в розшук, а справу щодо нього виділено в окреме провадження", - сказано в повідомленні.

У січні 2018 року детективи НАБУ з процесуального керівництва прокурорів САП затримали і повідомили про підозру 5 особам, серед яких 4 чиновники компаній-власниць ТЕЦ - "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія - Новояворівськ" та фізичній особі, наближеній до народних депутатів.

В межах розслідування вказаного виробництва Солом'янський районний суд наклав арешт на цілісні майнові комплекси "Новороздільської ТЕЦ" і "Новояворівськ ТЕЦ".

Згідно з рішенням суду, ці 2 об'єкти передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

На сьогодні обвинувальний акт спрямовано до Антикорупційного суду для розгляду по суті.

Як повідомляли Українськi Новини, в січнія 2018 НАБУ і САП у Львові затримали 4 посадових осіб комерційних підприємств "Енергія - Новий Розділ", "Енергія - Новояворівськ" та "Енергія" за підозрою в розкраданні 300 млн куб м газу НАК "Нафтогаз України" на 1,4 млрд гривень.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) протягом 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в "Нафтогазу" природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

В результаті реалізації цієї корупційної схеми прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЄКП), а "Нафтогаз" отримав збитки на загальну суму понад 1,4 млрд гривень.

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