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28 грудня 2019, субота, 20:17 120
Кабмін 2019-12-28T21:15:02+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив Олену Костенко новим керівником ДАБІ

Кабмін призначив Олену Костенко новим керівником ДАБІ

Валерия Драгомирова
Олена Костенко. Фото з відкритих джерел
Олена Костенко. Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України поклав виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) на Олену Костенко.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №1384-р.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, виконання обов'язків Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України на першого заступника Голови зазначеної Інспекції Костенко Олену Ігорівну", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 27 грудня Кабінет міністрів призначив Олену Костенко першим заступникам ДАБІ, після чого голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко представив її колективу.

Згідно з даними офіційної біографії, 32-річна Олена Костенко закінчила юридичний факультет Запорізького національного університету, є кандидатом юридичних наук.

З квітня 2016 року і до призначення в ДАБІ працювала начальником Управління з питань державного майна і підприємств Міністерства освіти і науки України. На цій посаді Костенко займалася в тому числі створенням внутрішнього реєстру державного майна та правовстановлюючих документів на майно та земельні ділянки, які перебували у сфері управління Міносвіти.
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