Уряд не виконав обіцянку знизити тарифи і ціни, - Бойко

Влада переплутала пріоритети і не хоче вирішувати проблеми громадян.

Про це Співголова Опозиційній платформи - За життя Юрій Бойко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє прес-служба блоку.

Він підкреслив, що громадяни України незадоволені пріоритетами роботи уряду і парламенту, оскільки вони не займалися вирішенням питань, які дійсно хвилюють людей.

"Справа навіть не в тому, як я оцінюю, а в тому, що люди оцінюють роботу (парламенту і уряду, – ред.) дуже погано. Слава Богу, нам пощастило ще з погодою, грудень був теплим, не було таких морозів, і, відповідно, високих витрат у людей на опалення. А взагалі, зниження тарифів, зниження цін, збільшення пенсій – все це залишилося на папері", – сказав Юрій Бойко.

За його словами, замість вирішення нагальних проблем людей влада "захопилася" законопроектом про продаж землі. "Намагалися зламати через коліно суспільство і парламент та протягнути законопроект про відкриття ринку землі без урахування поправок депутатів. Це було огидне і ганебне видовище. Причому все це робилося всупереч думці громадян. І коли люди не знають і не розуміють, що це за законопроект, бачать, що їх обманюють, – ось такі речі і знищують імідж влади. Що, власне, і сталося", – підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.