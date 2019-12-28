Призначення молодих прем'єр-міністрів стає світовим трендом, - експерт

Призначення молодих прем’єр-міністрів стає світовим трендом, – Лісний

Через призначення молодого Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Україна долучилася до світового тренду за прикладом Фінляндії. Такий досвід виявився досить успішним, адже за 100 днів новий уряд продемонстрував командну роботу з президентом України і прийняв низку важливих рішень. Через такі рішучі дії та здатність опиратися корупції чинний Кабмін і Олексій Гончарук особисто вже навіть здобули чимало ворогів – серед олігархів і чиновників середньої ланки.

Про це на сторінці у Facebook написав політичний експерт Олег Лісний.

Він заявив, що зміна політичної еліти на більш молоду та активну – це світовий тренд. Тому призначення наймолодшого в історії України Прем'єр-міністра Олексія Гончарука експерт оцінює позитивно, адже він не пов'язаний з корупціонерами і зможе ефективно опиратися олігархату.

“Молодь в управлінні державою річ популярна, варто глянути на Фінляндію тому що молоді управлінці мають новий погляд на речі і не зв’язані корупційним минулим, що дає впевненість в динаміці реформ. Його кейс – це перевірка гіпотези про те, що молоде покоління, яке має хорошу репутацію в експертному середовищі, мало пов‘язане з основними ФПГ та яке раніше не займалося публічною політикою може прийти на зміну попереднім політичним елітам. А головне - це буде ознакою того, чи зможе Зеленський опиратися олігархічному консенсусу з приводу необхідності його вчасно приручити”, – вважає експерт.

Олег Лісний також перерахував досягнення нового уряду за перші умовні 100 днів роботи та оцінив їх досить позитивно. Серед істотних здобутків Кабміну він назвав – зменшення тарифів та закриття закладів з гральними автоматами.

“Вже сьогодні прем’єр може звітувати про низку істотних успіхів та здобутків:

за два тижні знайдено спосіб знизити тарифи на опалення, чого попередні влади не робили ніколи; рішуче припинена робота гральних закладів та нелегальних заправок; започатковано налагодження системної комунікації уряду з суспільством, попри системні прорахунки навколо владної команди в цьому напрямку раніше; вирішено кризову ситуацію з підключенням до опалення Нового Роздолу (Львівщина) та Сміли (Черкащина); активно розвиваються нові цифрові сервіси, які вже доступні у тестовому режимі”, – повідомив експерт.

Разом з тим, експерт зазначив, що через такі дії новий уряд і прем'єр-міністр Гончарук особисто здобули чимало ворогів.

“Проти грають: олігархат, який лишиться своїх зверх-прибутків від держпідприємств, на які вони мають тіньовий вплив після приватизації. Звісно це їм не вигідно, тому і йде така активна інформ-кампанія “проти”. Середня ланка корупціонерів, які десятиріччями сиділи на “хлібних” потоках у кабміні чи навколо нього. Зараз вони лишились свого джерела доходу і це їх геть не влаштовує. Конкуренти внутрішні і зовнішні, що мітять на крісло Прем’єра. Старі еліти, яким вигідно розхитувати ситуацію під новою владою у будь-який привід.

Отже, ворогів у Гончарука вистачає. Останні активні дії по нелегальним гральним закладам чи неліцензованими автозаправками тільки чого варті”, – заявив експерт.