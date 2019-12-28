У 2020 "Фармак" планує збільшити інвестиції на 33% до 1,2 млрд гривень

У 2020 році великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" планує збільшити інвестиціі на 33% до 1,2 млрд гривень.

Про це в бліц-інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Це був вдалий рік, ми задоволені результатами. Але ми очікували, що фармринок буде більш активним. Ми будемо і надалі інвестувати в розвиток компанії. За підсумками 2019 року інвестиції складуть близько 900 млн гривень", - сказав він.

За словами Костюка, на 2020 рік заплановано інвестиції в розмірі 1,2 млрд гривень.

Серед основних напрямків інвестицій він зазначив будівництво нового цеху з виробництва рідких стерильних лікарських засобів і будівництво нового офісно-лабораторного комплексу.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.