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28 грудня 2019, субота, 14:30 3
Економіка 2019-12-28T14:45:01+02:00
Українські Новини
"Фармак" відзначає недостатню ефективність участі в програмі "Доступні ліки" через прогалини в законодавстві

"Фармак" відзначає недостатню ефективність участі в програмі "Доступні ліки" через прогалини в законодавстві

Олександр Усачов

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" відзначає недостатню ефективність участі компанії в програмі "Доступні ліки" у зв'язку з тим, що вимоги до якості продуктів, що беруть участь в цій програмі, досі не визначені на законодавчому рівні.

Про це в бліц-інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

""Фармак" вітає збільшення частки участі держави в забезпеченні пацієнтів лікарськими засобами шляхом збільшення фінансування програми реімбурсації. Сподіваємося, що всі заплановані кошти будуть виділені в повному обсязі, і їх можна буде використати на користь пацієнтів. Ми залишаємося в лідерах програми "Доступні ліки", але, на жаль, ми бачимо недостатню ефективність участі компаній в ній - вимоги до якості продуктів, що беруть участь в цій програмі, досі не визначені на законодавчому рівні. Передбачалося, що в цій програмі братимуть участь лише ті генерики, що довели свою біоеквівалентність", - сказав він.

Костюк вважає, що збільшення фінансування зумовить кращу забезпеченість пацієнтів необхідними лікарськими засобами, що вже є в програмі, та дозволить розширити її за рахунок нових препаратів.

"Сподіваємося, що процес розширення переліку лікарських препаратів буде раціональним та прозорим. Стосовно планів з розширення участі в програмі: все залежатиме від того, які молекули будуть додані. Якщо ми виробляємо такі препарати, то ми оцінимо власні можливості забезпечити відповідний попит і необхідні ціни, та з радістю візьмемо участь, якщо ці умови можна буде виконати. Також очікуємо, що споживання продуктів, які вже є в програмі, виросте в зв"язку зі збільшенням фіннасування", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.
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