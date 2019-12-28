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28 грудня 2019, субота, 12:20 7
Економіка 2019-12-28T13:45:02+02:00
Українські Новини
"Фармак" розпочав будівництво нового офісно-лабораторного комплексу

"Фармак" розпочав будівництво нового офісно-лабораторного комплексу

Олександр Усачов

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" розпочала будівництво нового офісно-лабораторного комплексу.

Про це в бліц-інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

«Цього року ми розпочали будівництво нового офісно-лабораторного комплексу. В будівлі буде 7 поверхів, на перших трьох буде розміщений паркінг, далі йтимуть лабораторії, офісні приміщення і деяке обладнання виробничих лабораторій», - сказав він.

За словами Костюка, новий об’єкт планується ввести в експлуатацію у 2021 році.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" планує інвестувати в будівництво нового офісно-лабораторного комплексу 40 млн доларів.

В 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.
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