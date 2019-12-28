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28 грудня 2019, субота, 10:00 7
Економіка 2019-12-28T10:00:03+02:00
Українські Новини
У 2019 "Фармак" очікує частку експортних продажів на рівні 23%

У 2019 "Фармак" очікує частку експортних продажів на рівні 23%

Олександр Усачов

За підсумками 2019 року великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" очікує частку експортних продажів на рівні 23%.

Про це в бліц-інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Частка експортних продажів очікується на рівні 23%. Ми активно розвиваємо експортний напрямок, продажі на ринки далекого зарубіжжя зросли на 16%, це хороший показник. Цього року компанія вийшла відразу на декілька нових ринків: Великобританія, таїланд, Філіппіни, Боснія і Герцеговина", - сказав він.

За словами Костюка, наступного року компанія планує освоїти ринки ще 5 країн.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

 
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