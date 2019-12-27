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27 грудня 2019, пʼятниця, 22:30 5
Економіка 2019-12-27T23:30:01+02:00
Українські Новини
У 2019 "Фармак" зберіг частку на ринку ліків в 6%

У 2019 "Фармак" зберіг частку на ринку ліків в 6%

Олександр Усачов

За підсумками 2019 року великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" зберегла частку на вітчизняному ринку ліків на рівні 6%.

Про це в бліц-інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"В цьому році нам вдалося залишитись на рівні минулого року, наша частка становить близько 6%. Ми росли разом з ринком, але наступного року ми плануємо більше вирости, ніж ринок", - сказав він.

Костюк зазначив, що задоволений результатами роботи компанії "Фармак" в 2019 році, при цьому, за його словами, були очікування, що фармринок в поточному році буде більш активний.

Костюк також повідомив, що ревальвація гривні в 2019 році не сильно позначилася на роботі компанії.

"Ревальвація гривні не дуже сильно відобразилась на роботі компанії. З одного боку, ціни на ліки не підвищувались, а за деякими позиціями ми знижували ціни. З іншого боку, деякі наші затрати, наприклад, від імпорту сировини, матеріалів також знижувались і ці фактори компенсували один одного", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.
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