У 2020 "Фармак" планує вивести на ринок 20 брендів ліків

У 2020 році великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" планує вивести на ринок близько 20 брендів ліків.

Про це в бліц-інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"За підсумками 2019 року плануємо вивести на ринок близько 20 лікарських засобів. Також близько 20 продуктів ми плануємо запустити в наступному році", - сказав він.

Костюк також зазначив, що компанія зацікавлена в купівлі лабораторій з розробки ліків, компаній, які виводять продукти на ринок, і зараз веде активний пошук відповідного об'єкта.

"Ми зацікавлені в купівлі лабораторій, виробничих компаній, або компаній, що виводять продукти. Зараз іде активний пошук. У нас в фокусі є пул з десяти компаній. Починаємо з ними контактувати, але поки що, на жаль, ще не обрали компанію, яку б хотіли купити", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.