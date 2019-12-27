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  • Фінансовий директор найбільшої в світі мережі піцерій Domino's Pizza загинув під час відпочинку з сім'єю
27 грудня 2019, пʼятниця, 19:15 15
Світ 2019-12-27T20:32:02+02:00
Українські Новини
Фінансовий директор найбільшої в світі мережі піцерій Domino's Pizza загинув під час відпочинку з сім'єю

Фінансовий директор найбільшої в світі мережі піцерій Domino's Pizza загинув під час відпочинку з сім'єю

Елизавета Кесельман
трагічна смерть, Смерть, Domino's Pizza
Девід Бауернфайнд. Фото: financialdirector.co.uk
Девід Бауернфайнд. Фото: financialdirector.co.uk

Фінансовий директор американської мережі піцерій domino's Pizza Group Девід Бауернфайнд загинув в результаті нещасного випадку 26 грудня. Про це передає "Yahoo finance" .

51 - річний Бауернфайнд перебував на відпочинку з дружиною і дочкою на Маврикії, розташованої біля східного узбережжя Африки, і помер під час сноркелинга - плавання під поверхнею води з маскою, трубкою і дихальною трубкою. Подробиці інциденту поки не повідомляються.

"Ми глибоко приголомшені і засмучені цими трагічними новинами. Від імені нашої ради директорів, колег і франшиз ми висловлюємо щирі співчуття дружині Девіда Ніколетт і його дочки Орнеллу, а також його родичам і друзям", - сказав головний виконавчий директор domino's Девід Уайлд у зв'язку з подією.

"Девіда дуже любили і глибоко поважали за його самовідданість і гострий інтелект серед колег Domino", - говориться в заяві компанії в п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, у Підмосков'ї на 64 році життя помер відомий співак Кріс (Анатолій) Кельмі.

Також 3 лютого, помер відомий репер Кирило Тлумацький, відомий широкій публіці під псевдонімом Децл.

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