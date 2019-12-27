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27 грудня 2019, пʼятниця, 18:08 157
Нерухомість 2019-12-27T18:14:06+02:00
Українські Новини
Кабмін перезавантажив ДАБІ: першим заступником керівника інспекції стала Олена Костенко

Кабмін перезавантажив ДАБІ: першим заступником керівника інспекції стала Олена Костенко

Петро Стуженко
Олена Костенко, ДАБІ України, Олександр Строкач
Олена Костенко. Фото з відкритих джерел
Олена Костенко. Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України призначив першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України Олену Костенко.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, яке знаходиться в розпорядженні редакції.

Згідно з даними офіційної біографії, 32-річна Олена Костенко закінчила юридичний факультет Запорізького національного університету, є кандидатом юридичних наук.

На державну службу прийшла у травні 2014 року, після Революції гідності, аналітиком в Кабмін.

В 2015-2016 роках працювала виконуючим обов'язки директора Департаменту з питань діяльності правоохоронних органів і органів юстиції Секретаріату Кабміну, а потім першим заступником директора Департаменту з питань ефективного управління держвласністю Секретаріату Кабміну.

В рамках департаменту протягом 2015 року брала активну участь у проведенні резонансних службових розслідуваннях, зокрема в перевірці діяльності Державної фіскальної служби (ДФС) України щодо неефективності управління.

З квітня 2016 року, після зміни Кабміну Олена Костенко стала начальником Управління з питань державного майна і підприємств Міністерства освіти і науки України.

На цій посаді Костенко займалася створенням внутрішнього реєстру державного майна та правовстановлюючих документів на майно та земельні ділянки, які перебували у сфері управління Міносвіти. Також Костенко займалася удосконаленням нормативної бази цього управління Міносвіти.

Раніше виконуючим обов'язки голови ДАБІ був Олександр Строкач.

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