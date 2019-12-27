Рейдери Микитася через тіньового нотаріуса намагаються отримати доступ до 1,9 млрд гривень на рахунках "Київметробуду", – журналіст

Структури колишнього керівника державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, який перебуває під арештом, намагаються отримати доступ до 1,9 млрд гривень на рахунках Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Київметробуд" через тіньового нотаріуса.

Про це повідомила журналіст Світлана Крюкова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Розбудіть хтось київську та центральну владу, будь ласка. І Кличко, поки впав у новорічну сплячку. Тут скандальчик назріває. Відомий спонсор #сітки Порошенка, опальний забудовник Микитась вчора тупо через чорних нотаріусів поміняв керівників "Київметробуда". І на цей момент, поки я пишу цей текст, намагається отримати доступ до рахунку, на якому знаходиться 1,9 млрд гривень – кошти, призначені на будівництво метро на Виноградар", – обурилася Крюкова.

Вона закликала максимально поширити цю інформацію, щоб рейдери не встигли вкрасти у киян ці гроші.

"Прохання до киян – перешліть хтось це повідомлення Кличко, прочитайте вголос, на випадок, якщо читати не вміє, і потім ще раз прочитайте, йому ще 2 тижні подумати треба буде. І Зеленському – нехай покличе на килим заступника голови офісу Трофімова, який обласкав Микитася, і задасть йому питання: що у нас в країні відбувається?" – запропонувала журналіст.

Вона також вказала ім'я одного з "чорних нотаріусів", які на догоду Микитасю провели незаконну операцію.

"І останнє питання до міністра юстиції, який любить в черевиках забиратися на стіл. Так а що там з чорними нотаріусами? Всіх перемогли? А то поки ви на столі куєте, одні й ті ж самі контори крутять-вертять вас на ялинці, як їм завгодно. Деталі того, що трапилося. На випадок, якщо в країні з'явиться влада, ім'я чорного нотаріуса. 26.12.19 приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Головкін Я. В. провів державну реєстрацію ПАТ "Київметробуд" за зміну керівника Кобиля Василя Петровича на Метелицю Олександра Миколайовича", – процитувала Світлана Крюкова.

Раніше в ЗМІ з'являлися твердження, що 17 грудня структури скандального колишнього керівника "Укрбуду" Микитася провели фіктивні збори наглядової ради "Київметробуду", де оголосили себе новими керівникам компанії. Пізніше ЗМІ провели власне розслідування, де з'ясували, що всі аргументи та заяви рейдерів є маніпулятивними.