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  • При легалізації грального бізнесу необхідно враховувати міжнародний досвід, - експерти
27 грудня 2019, пʼятниця, 15:40 6
Політика 2019-12-27T16:00:01+02:00
Українські Новини
При легалізації грального бізнесу необхідно враховувати міжнародний досвід, - експерти

При легалізації грального бізнесу необхідно враховувати міжнародний досвід, - експерти

Валерия Драгомирова
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Експерти відзначають, що при доопрацюванні законопроекту про легалізацію грального бізнесу необхідно враховувати міжнародний досвід.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?" в прес-центрі Українських Новин.

"Міжнародний досвід – це локалізація грального бізнесу. Немає сенсу розміщувати фешенебельний бізнес в невеликому містечку, з невисокими доходами населення", - сказав політичний експерт Володимир Воля.

За його словами, в законопроекті необхідно більш чітко визначити, з якого віку можна допускати людей в ігрові зали.

"На Заході є традиція, що повноліття настає в 21 рік. У нас же це 18 років, коли людина стає повністю дієздатною. Слід ввести додаткові критерії, щоб нівелювати негативний соціальний ефект", - додав Воля.

Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник, навів приклад економічного ефекту від грального бізнесу у деяких європейських країнах за результатами 2018 року.

"У Німеччині до бюджету надійшло доходів на 15,2 млрд доларів. При цьому в гральному бізнесі було задіяно 201 тис. робочих місць. У Британії це 102 тис. робочих місць і 19 млрд доларів доходів бюджету країни. Рекордсменом є Італія – 21 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, легалізація грального бізнесу в Україні також може мати значний позитивний ефект на доходи державного бюджету.

Експерти також висловилися про необхідність прийняття закону про гральні зони, що дозволить залучити додаткові інвестиції для розвитку інфраструктури і туризму.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня Верховна Рада направила на доопрацювання законопроект про легалізацію грального бізнесу.

За прийняття в першому читанні законопроекту №2285-д проголосували 213 депутатів, а на повернення документа в комітет на доопрацювання – 243, при мінімально необхідних 226.
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