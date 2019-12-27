Експерти назвали головні вимоги до закону про гральний бізнес.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?" в прес-центрі Українських Новин.

"Як відомо, гральний бізнес в Україні заборонений з 2009 року. Але за фактом кількість закладів збільшилася в рази. Цілий ряд структур працювали за субліцензіями. При цьому доходи в держбюджет від цього бізнесу не надходили", - повідомив Віктор Скаршевський - економічний експерт.

За його словами, при ухваленні законопроекту про легалізацію грального бізнесу необхідно врахувати ряд пунктів, без яких даний документ не буде ефективним.

"Ініціатива Президента Володимира Зеленського логічна, але законопроект уряду не був чітко прописаний... Чому це важливо? До держбюджету на 2020 рік заклали кошти від легалізації грального бізнесу. При його прийнятті обов'язково необхідно врахувати, щоб вводився перехідний період від 6 місяців до року. Також дуже важливо створення незалежного регулятора та ефективної системи моніторингу, а також розумне оподаткування", - підкреслив Скаршевський.

За даними політичного експерта Володимира Волі, через те, що парламент відправив законопроект про легалізацію грального бізнесу на доопрацювання, терміни перехідного періоду зсуваються і скорочуються, так як кошти від продажу ліцензій закладені в держбюджет на наступний рік.

"Кількість членів регулятора грального бізнесу має становити не менше 9 чоловік... Для ефективного бізнесу потрібна прозора і конкурентна структура", - повідомив експерт.

При цьому експерти відзначили, що Кабміну необхідно при доопрацюванні законопроекту провести чіткі розрахунки стосовно ефекту від прийняття вищевказаного законопроекту.

Вони також вказали на необхідність прийняття закону про гральні зони, що дозволить розвинути в Україні інфраструктуру і туризм.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня Верховна Рада направила на доопрацювання законопроект про легалізацію грального бізнесу.

За прийняття в першому читанні законопроекту №2285-д проголосували 213 депутатів, а на повернення документа в комітет на доопрацювання – 243, при мінімально необхідних 226.