Блогер Шнайдер висміяв розслідування журналістів про український бізнес в Криму

Українським журналістам варто було б розслідувати наявність бізнесу в Росії і аннексированном Криму у представників нинішньої влади, а не їх попередників, які давно відійшли від політики.

Про це заявив український блогер та юрист Михайло Шнайдер Facebook.

Він підкреслив, що українські журналісти-розслідувачі "відверто розчаровують".

"Замість глибокої і кропіткої роботи хлопці вибирають найбільш легкий шлях. Схема їх "розслідувань" виглядає приблизно так. Беруть український список "Форбс", вибирають найбільш помітних персон. Особливу увагу приділяють колишнім "регіоналам" або так званим "олігархам". Переглядають їх активи і реєстри, вибираючи найбільш спірні. Розсилають запити і, отримавши відповідь, залишають лише ті фрагменти, які їм найбільш вигідні. Публікують "розслідування" без фактажу і повних коментарів героїв. Отримують "солодкі гранти", - написав Михайло Шнайдер.

На його думку, саме так виглядає робота журналістів-розслідувачів, які нещодавно опублікували матеріали про бізнес українців, які працюють в анексованому Криму.

"Фігурантами "розслідувань" стали Фірташ, брати Клюєви, Ахметов, Хмельницький і Лебедєв. Дійсно, гучні прізвища. І кому яке діло до того, що, наприклад, SCM Ахметова давно не контролює і не керує ні одним зі своїх активів, що належали компанії до анексії Криму. Кому яке діло до того, що Хмельницький виставив свої кримські активи на продаж ще в 2014 році, про що він також публічно заявлял по ходу подій. Він також дав коментар журналістам, в якому відкрито заявив, що продати активи в Криму йому вдалося тільки в 2018 році", - розповів Шнайдер.

При цьому він зазначив, що "журналісти все одно вирішили, що треба назвати гордим словом "розслідування".

"Але справа зовсім не в Хмельницькому або Ахметова. Хоча виглядає вся ця історія справді не надто етично саме з боку журналістів. Мене більше цікавить інше: де такі ж гучні розслідування про нинішню владу? Про чиновників чи міністрів? Про тих, хто розпоряджається бюджетом і має реальний вплив на розвиток подій в державі?", - констатує блогер.

Він також додав, що в Україні "безліч діючих політиків по сей день заробляють у Криму і РФ, але чомусь "резонансні" розслідування виходять за бізнесменам, які давним-давно відійшли від політики".

"Хлопці, все-таки, будьте трохи об'єктивніше і професійніше. Перевіряйте, будь ласка, ваші факти і інсайди. Адже такими темпами ви дуже швидко розгубите всі довіру, а головне – репутацію", - уклав Михайло Шнайдер.