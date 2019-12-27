"Контрабандне" вугілля з "Л/ДНР" в Україну майже не заходить, – Марунич

"Контрабандне" вугілля з території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей практично не надходить в Україну, оскільки потенційні споживачі не хочуть мати проблеми із Службою безпеки України.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook із посиланням на інформацію від учасників ринку повідомив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Він зазначив, що існує хибна думка щодо того, що все вугілля, яке Україна купує в Росії насправді надходить з території "Л/ДНР".

"Як взагалі влаштована логістика вугілля з Росії? Основних "родовищ" там два: сусідня з нашим Донбасом Ростовська область (там видобувають лише антрацит) і Кузбас – Кемеровська та Новосибірська області, приблизно 4000+ км від України. Інша сірчистість, інша зольність, інші марки. "Справжній" російський вугілля везуть, в основному, звідти. А ось якщо область походження – Ростовська – це, з великою часткою ймовірності може бути контрабандою з окупованих територій", - написав Марунич.

"На даний момент, за інформацією учасників ринку, "контрабандне" вугілля в Україну майже не заходить – усе більше до Туреччини, Прибалтики, Польщі, Італії, у порти ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен) і Гент, ну і звичайно, щось "розчиняється" всередині самої Росії. Природно, пройшовши за документами "очищення", щоб уникнути санкцій – під виглядом "ростовського" вугілля. В Україну вугілля не продають, перш за все, через побоювання споживачів заробити терористичну статтю від СБУ", - підкреслив експерт.

Він також додав, що інформація про нібито постачання в Україну вугілля з окупованих територій під виглядом вугілля з Кузбасу є неперевіреною.

"Занадто дорого робити такий гак з Сибіру (бо щоб зольність і сірчистість були "кузбаські" - треба ж хоч щось звідти привезти, мінімум півскладу, куди "підмішати" ліве вугілля). Щоб не втомлювати розрахунками – це десь +27-30 доларів на тонні. Щоб було зрозуміло, коли один український олігарх захотів поставити додаткову маржу на ввезення з Росії +10-15 доларів на тонні – усі "завили" і відмовилися", - написав він.

"Через Україну йде транзит російського вугілля до Європи, Україна купує (купувала) російське вугілля для своїх потреб, далеко не все вугілля "з Росії" - з непідконтрольною частини Донбасу", - підсумував Марунич.

Раніше ЗМІ повідомляли, що транзит російського вугілля через Україну припинився через дії підприємця з Білорусі Миколи Вороб'я.