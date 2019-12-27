Льовочкін написав Гончаруку запит, де вимагає відновити пільги чорнобильцям за рішенням КС

На тлі низького рівня добробуту громадян України особливе занепокоєння викликає падіння рівня соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб, які від неї постраждали. Враховуючи це, народний депутат Сергій Льовочкін спрямував до прем’єр-міністра Олексія Гончарука запит, у якому вимагає виконання рішення Конституційного суду щодо відновлення прав громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС, та внесення відповідних змін до держбюджету на 2020 рік, інформує портал zagittya.com.ua.

Також політик наполягає на відновленні у бюджеті програм щодо забезпечення житлом та лікування чорнобильців, які мають онкозахворювання, організації безперебійного забезпечення пільгових категорій чорнобильців безкоштовними ліками, санаторно-курортним лікуванням, спеціальними автотранспортними засобами для чорнобильців-інвалідів, збереження та збільшення фінансування мережі медустанов для чорнобильців.

Він пояснив, що зниження рівня життя постраждалих від аварії та її ліквідаторів у першу чергу відбувається через скорочення обсягів бюджетного фінансування профільних соціальних програм. Зокрема, в поточному році сума бюджетних коштів, виділених на реалізацію програми "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС" (1,98 млрд грн), на 24% нижче, ніж була в 2013 році. Якщо врахувати зростання цін у 2014-18 роках та очікуваний у 2019 році рівень інфляції, то зниження виглядає ще більшим - на 71%, а в доларовому еквіваленті - в 4,3 рази.

"Особливе занепокоєння викликає невиконання урядом ухвали Конституційного суду, який визнав незаконними рішення Кабінету міністрів, спрямовані на звуження соціальних пільг, від чого постраждали майже 2 млн громадян. Цей факт підтверджується тим, що уряд не передбачив у проекті бюджету на наступний рік додаткового фінансування відновлених Конституційним судом пільг і гарантій чорнобильців, - резюмував Сергій Льовочкін.