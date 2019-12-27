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27 грудня 2019, пʼятниця, 13:15 361
Кабмін 2019-12-27T13:19:04+02:00
Українські Новини
У відставці Гончарука зацікавлена середня ланка корупціонерів, які залишились без схем заробітку, - експерт

У відставці Гончарука зацікавлена середня ланка корупціонерів, які залишились без схем заробітку, - експерт

Тимофей Борзенко
Кабінет Міністрів України, Уряд України, Тарас Семенюк, Олексій Гончарук

Дії уряду Гончарука щодо приватизація неприбуткових державних підприємств та "секвестр бюджету" ліквідували джерела "заробітку" українських олігархів і корупціонерів середньої ланки. Через це проти прем'єр-міністра розпочали інформаційну кампанію та розпускають чутки про його можливу відставку. Про це політичний експерт Тарас Семенюк написав у своєму блозі на сторінках "Ліги". 

"Секвестр бюджету, тобто заборона на використання коштів з Єдиного казначейського рахунку стала мабуть єдиним аргументом та базою масової кампанії в якій закликають до відставки уряду Гончарука, та розпускають слухи про скоре звільнення. Хоча експерти оцінили правильно рішення уряду тому, що зламана стара і вигідна практика дерибану бюджету під новорічні куранти. Власне ця заборона або секвестр збурила критичну реакцію окремих кіл, які планували освоїти залишки цих коштів. На цьому живились структури олігархів, які направляли кошти на програми другорядного порядку фінансування", - розповів експерт. 

Тарас Семенюк додав, що іншою причиною "конфлікту" між новим урядом і українським олігархам є рішення про приватизацію низки державних підприємств, але за прозорою процедурою, адже у попередні роки приватизація таких активів, як правило, відбувалася шляхом доведення до банкрутства та подальшого продажу за заниженою ціною. 

"Ще одним фактором критики уряду Гончарука є те, що все таки створили умови для приватизації збиткових державних підприємств. Їх виставлять на прозорий продаж, не за схемою банкрутства, але за реальною ринковою ціною. Таким чином слід очікувати значних надходжень до бюджету, а це можливості для розвитку соціальної інфраструктури, будівництво доріг, покращення медицини і так далі. Тепер олігархи, які мали вплив на ці підприємства і заробляли на них мільйони залишаться без чергового джерела доходу. Звісно, що їх це не влаштовує. Наряду з олігархами лишилися джерел свого заробітку і середня ланка корупціонерів. Це чиновники, чи наближені до них люди, що роками заробляли на більш дрібних корупційних схемах навколо кабміну", - написав Семенюк. 

Загалом, експерт позитивно оцінив кроки нового уряду під керівництвом Олексія Гончарука та зауважив, що молодь у політиці - світовий тренд, і його не потрібно боятися.

"100 днів Гончарука запам’ятались відновленням динаміки реформ, яка була втрачена за Порошенка. Звісно не без співпраці з парламентом. Непопулярні реформи, як от ринок землі, говорили попередні уряди, але не наважувались втілювати їх в життя, через брак політичної волі. Драйвером динаміки реформ є молодь, звісно. Молоді управлінці у владі не тільки в Україні: Фінляндія теж отримала свій "молодий" уряд. Старий порядок залишає місце молодому та динамічному, тому що глобальний світ зазнає змін", - зазначив експерт. 

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