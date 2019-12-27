підписатися на розсилку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
ONLINE
27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"

27 грудня 2019, пʼятниця, 12:21 5
Верховна Рада і партії 2019-12-27T12:45:01+02:00
Українські Новини
У місці розведення військ стріляти стали менше, - Бойко

У місці розведення військ стріляти стали менше, - Бойко

Павло Твердохліб
Донбас, ОПЗЖ, Опозиційна платформа ‒ За життя, Бойко Юрій

"Там, де розвели війська, стріляти стали менше, тому цей процес потрібно продовжувати." Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив у Золотому, яке він відвідав в рамках робочої поїздки до Луганської області у четвер, 26 грудня, інформує портал політичної сили.

Він підкреслив, що розведення військ в районі Золотого принесло свої результати - кількість обстрілів скоротилася. "Після того, як почався процес розведення військ, стріляти стали менше. Це, безумовно, позитивний крок, і цей процес потрібно продовжувати", - сказав політик.

Юрій Бойко також наголосив на необхідності вирішення простих побутових проблем, яких в Золотому накопичилося дуже багато.

"У селищі живе 500 чоловік. Люди ставлять життєві питання: про вивезення сміття, можливість дістатися до Сєвєродонецька, ремонт водопроводу, відновлення та ремонт будинків. І ці питання потрібно вирішувати. Тут людям дуже важко. Ми будемо їм допомагати, тому що на рівні Києва уваги приділяється вкрай мало", - зазначив Співголова фракції опозиціонерів.

"Наш колега, народний депутат Сергій Дунаєв добивався виділення необхідних коштів на Бюджетному комітеті ВР. І ми продовжимо цей процес. Тому що якщо ми не будемо цим займатися, то влада і поготів. Ми будемо добиватися наповнення Фонду регіонального розвитку, щоб з нього виділялися гроші. Тут як ніде потрібна ця підтримка", - підкреслив Юрій Бойко.

Для досягнення миру потрібна тільки політична воля. Опозиційна платформа - За життя вже внесла до парламенту весь пакет документів для реалізації Мінських угод. У тому числі новий законопроект про особливий порядок місцевого самоврядування (№2491). Ми пропонуємо, щоб закон про особливий статус діяв на постійній основі. Щоб цей закон став основою для прийняття всіх наступних законопроектів, в тому числі змін до Конституції та закону про амністію. Ми підтримаємо всі законодавчі ініціативи, що дозволяють реально просуватися шляхом до миру. Українцям не потрібен черговий серіал з імітацією бурхливої ​​діяльності. Всі відповідальні депутати повинні проявити політичну волю і підключитися до обговорення законопроектів, щоб прискорити їх прийняття і прокласти дорогу до миру в Україні.

Більше новин про: Донбас ОПЗЖ Опозиційна платформа ‒ За життя Бойко Юрій

На Донбасі в Різдво поранили українського військов...
"Платформа Бойка" хоче, щоб влада перестала ставит...
Бойко обіцяє продовжити боротьбу проти ринку землі...
Бойко назвав перемогою підписання газових контракт...
Новини
1,5 тис. дітей-сиріт найближчим часом отримають нове житло, – міністр Соколовська 13:14
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
На Північному мосту в Києві обмежать рух у зв'язку з протиаварійними роботами 12:21
У місці розведення військ стріляти стали менше, - Бойко 12:21
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
більше новин
Україна і Польща рекомендують розширити санкційний список, – експерт 11:43
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв 12:13 Думка
більше новин
Снігоприбиральні машини. Фото:kyivcity.gov.ua
У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу 22:51
Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство 15:10
Депутати мають отримувати зарплату від 70 тисяч гривень, - Арахамія 20:08
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
Звіробій після допиту в ДБР подала заяву на Трубу 21:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok