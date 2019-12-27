У місці розведення військ стріляти стали менше, - Бойко

"Там, де розвели війська, стріляти стали менше, тому цей процес потрібно продовжувати." Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив у Золотому, яке він відвідав в рамках робочої поїздки до Луганської області у четвер, 26 грудня, інформує портал політичної сили.

Він підкреслив, що розведення військ в районі Золотого принесло свої результати - кількість обстрілів скоротилася. "Після того, як почався процес розведення військ, стріляти стали менше. Це, безумовно, позитивний крок, і цей процес потрібно продовжувати", - сказав політик.

Юрій Бойко також наголосив на необхідності вирішення простих побутових проблем, яких в Золотому накопичилося дуже багато.

"У селищі живе 500 чоловік. Люди ставлять життєві питання: про вивезення сміття, можливість дістатися до Сєвєродонецька, ремонт водопроводу, відновлення та ремонт будинків. І ці питання потрібно вирішувати. Тут людям дуже важко. Ми будемо їм допомагати, тому що на рівні Києва уваги приділяється вкрай мало", - зазначив Співголова фракції опозиціонерів.

"Наш колега, народний депутат Сергій Дунаєв добивався виділення необхідних коштів на Бюджетному комітеті ВР. І ми продовжимо цей процес. Тому що якщо ми не будемо цим займатися, то влада і поготів. Ми будемо добиватися наповнення Фонду регіонального розвитку, щоб з нього виділялися гроші. Тут як ніде потрібна ця підтримка", - підкреслив Юрій Бойко.

Для досягнення миру потрібна тільки політична воля. Опозиційна платформа - За життя вже внесла до парламенту весь пакет документів для реалізації Мінських угод. У тому числі новий законопроект про особливий порядок місцевого самоврядування (№2491). Ми пропонуємо, щоб закон про особливий статус діяв на постійній основі. Щоб цей закон став основою для прийняття всіх наступних законопроектів, в тому числі змін до Конституції та закону про амністію. Ми підтримаємо всі законодавчі ініціативи, що дозволяють реально просуватися шляхом до миру. Українцям не потрібен черговий серіал з імітацією бурхливої ​​діяльності. Всі відповідальні депутати повинні проявити політичну волю і підключитися до обговорення законопроектів, щоб прискорити їх прийняття і прокласти дорогу до миру в Україні.