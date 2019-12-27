Україна і Польща рекомендують розширити санкційний список, – експерт

Міжнародний проект "Санкції-2020" оприлюднив звіт щодо поточного стану санкцій проти РФ "Санкції проти Росії: сучасний стан, успіхи і прогалини в міжнародній санкцій політиці проти Російської Федерації". Зокрема, за словами керівника проекту Анни Талімончук, через п'ять років після початку бойових дій в Донбасі створюється враження, що Кремль прагне підтримувати вируючий там конфлікт. Бойові дії в Донбасі вже забрали життя понад 13 тис. осіб, і їх число зростає з кожним тижнем. Тоді як Росія, незважаючи на санкції, продовжує свою агресивну політику щодо України.

"Сьогодні важливо сконцентруватися на питанні посилення санкцій. Тому ми і виступили за перегляд і оновлення списку санкцій. Проект Sanctions2020 - це глобальна міжнародна шерінгову модель в світовій політиці, коли люди діляться один з одним наявної інформацією і іменами причетних до анексії Криму або до війни на Донбасі, в Сирії і т.д., формуючи робочий і дієвий список санкцій персон і компаній, з усіма бізнес-партнерами, дітьми чиновників і особами, які фінансують "гуманітарну військову допомогу". Власне цей список стане базою для наших європейських і американських партнерів. Коли кожен внесе свій внесок у формування переліку - процес впливу санкцій на економіку Росії буде необоротний", - заявила Ганна Талімончук в ході виступу на конференції, організованій польським Instytut Wolności і українським Міжнародним Центром Перспективних Досліджень.

Зокрема, на зустрічі з представниками польського МЗС і ЄС обговорювалося розширення списку за рахунок Сергія Ролдулгіна, Руслана Ростовцева, Івана Саввіді, Року Нісанова, Зарах Ілієва, Валерія Герасимова, Сергія Собяніна, Ігоря Чайки, Юрія Чайки, Сергія Шойгу, Сергія Іванова молодшого і Ігоря Шувалова.

Пріоритет було віддано шести особам:

1. Руслан Ростовцев

Торгівля російського бізнесмена Руслана Ростовцева з експорту донбаського вугілля під захистом Кремля дозволила йому збагатитися і направити гроші назад в контрольовані сепаратистами "ДНР" і "ЛНР".

2. Сергій Ролдугін

Західні експерти називають його хранителем стану Путіна. Сергій Ролдугін - професійний віолончеліст, який стоїть біля керма великої мережі офшорних компаній, вартістю 2 мільярди доларів. ЗМІ повідомляють, що "частину коштів з його офшорів було витрачено не лише на фінансування палаців ... але і були реінвестовані в стратегічні компанії, важливі для російської держави", багато з яких були залучені в гібридну війну Росії з Україною.

3. Сергій Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу описаний як "основна ланка Путіна" в конфлікті Росії з Україною. ЗМІ повідомляють, що саме Шойгу запропонував широку підтримку операції по "поверненню" Криму Росії, рішуче заперечуючи присутність російських військовослужбовців на південно-східній Україні.

4. Іван Саввіді

Західні аналітичні центри називають його "людиною Путіна на Балканах". Івана Саввіді звинувачують у спонсоруванні прокремлівської гібридної війни на Балканах і, зокрема, в Македонії. Модель дій, яка використовується в даний час Російським урядом і Саввіді в серці Європи - це те ж саме, що використовувалося для просування інтересів Кремля в східній Україні і Криму. Такі механізми повинні бути зупинені.

5-6. Год Нісанов і Зарах Ілієв

Год Нісанов і зарах Ілієв є "номінальними партнерами" санкціонованих братів Ротенбергів, які відмивають їх кошти. Брати Ротенберг виграли, мабуть, більше, ніж будь-які інші російські бізнесмени від українського конфлікту. Українські ЗМІ також повідомили, що Нісанов і Ілієв фінансували поставки російським військам на Донбасі.

Талімончук наголосила на необхідності того, щоб ЄС змінив свій список санкцій політики, щоб привести її у відповідність з підходом Сполучених Штатів - націлюватися на всіх людей, близьких до Кремля, які допомагають і сприяють корупційній та недемократичній політичній системі Росії.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп ще на один рік (до 6 березня 2020 року) продовжив санкції проти Росії, введені в 2014 році. На даний момент існують жорсткі обмеження для людей і компаній, які фігурують в санкційних списках. Однак російські фінансові ринки демонструють вкрай холоднокровну реакцію на ці загрози. Поступово у російських активів виробляється певний імунітет до списку санкцій планам американських політиків. Проект Sanctions2020 має на меті - не тільки обмеження бізнесу і свободи пересування російських політиків і олігархів, щоб посилити тиск міжнародної спільноти на Кремль з метою зупинити агресію Росії по відношенню до інших країн, а й оновити список особами, які виступають бізнес-партнерами, і компаніями, засновниками яких виступають діти російських чиновників, і уникли санкцій.