Націоналіст, що принижував журналістів на суді по Шеремету раніше нападав з ножем на людей

Співробітники поліції встановили підозрюваного в нападі на журналістів видання "Шарій.нет", яке сталося 24 грудня біля Апеляційного суду Києва. Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі, інформує портал strana.ua.

"Провівши першочергові слідчі дії, поліцейські встановили одного з нападників. Ним виявився 29-річний житель Київської області. Відомо, що раніше молода людина вже мала проблеми з законом: в 2016 році напав з ножем на киянина", - йдеться в повідомленні.

Зараз чоловікові готують проект підозри, повідомляє поліція.

Репортери зазначають, що мова, швидше за все йде про ОУНівця Віталія Регоре, який в 2016 році завдав ножові поранення громадянину Ірану. А під час маршу "Безсмертного полку" в Києві на 9 травня намагався зірвати георгіївську стрічку з дівчинки.

У поліції розповіли, що 24 грудня в поліцію звернулися три людини з повідомленнями про скоєння стосовно них протиправних дій. В той же день в поліції Києва почали розслідування по ч.2 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) КК.