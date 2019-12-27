підписатися на розсилку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
ONLINE
27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"

  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Націоналіст, що принижував журналістів на суді по Шеремету раніше нападав з ножем на людей
27 грудня 2019, пʼятниця, 11:55 10
ЗМІ 2019-12-27T12:04:56+02:00
Українські Новини
Націоналіст, що принижував журналістів на суді по Шеремету раніше нападав з ножем на людей

Націоналіст, що принижував журналістів на суді по Шеремету раніше нападав з ножем на людей

Ірина Дорофейчук
Націоналіст, Напад на журналістів, Поліція

Співробітники поліції встановили підозрюваного в нападі на журналістів видання "Шарій.нет", яке сталося 24 грудня біля Апеляційного суду Києва. Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі, інформує портал strana.ua.

"Провівши першочергові слідчі дії, поліцейські встановили одного з нападників. Ним виявився 29-річний житель Київської області. Відомо, що раніше молода людина вже мала проблеми з законом: в 2016 році напав з ножем на киянина", - йдеться в повідомленні.

Зараз чоловікові готують проект підозри, повідомляє поліція.

Репортери зазначають, що мова, швидше за все йде про ОУНівця  Віталія Регоре, який в 2016 році завдав ножові поранення громадянину Ірану. А під час маршу "Безсмертного полку" в Києві на 9 травня намагався зірвати георгіївську стрічку з дівчинки.

У поліції розповіли, що 24 грудня в поліцію звернулися три людини з повідомленнями про скоєння стосовно них протиправних дій. В той же день в поліції Києва почали розслідування по ч.2 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) КК.

Більше новин про: Націоналіст Напад на журналістів Поліція

Новини
1,5 тис. дітей-сиріт найближчим часом отримають нове житло, – міністр Соколовська 13:14
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
На Північному мосту в Києві обмежать рух у зв'язку з протиаварійними роботами 12:21
У місці розведення військ стріляти стали менше, - Бойко 12:21
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
більше новин
Україна і Польща рекомендують розширити санкційний список, – експерт 11:43
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв 12:13 Думка
більше новин
Снігоприбиральні машини. Фото:kyivcity.gov.ua
У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу 22:51
Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство 15:10
Депутати мають отримувати зарплату від 70 тисяч гривень, - Арахамія 20:08
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
Звіробій після допиту в ДБР подала заяву на Трубу 21:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok