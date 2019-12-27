Молоді прем'єр-міністри - це вже загальноєвропейський тренд в політиці, - Кутуєв

Молоді прем'єр-міністри і президенти - це вже загальноєвропейський тренд, оскільки виборці їх цінують за свіжий погляд і здатність приймати ефективні рішення. Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політичний експерт Павло Кутуєв.

"В Європі встановлюється тренд на "омолодження" політиків. І якщо ще пару років тому "молодими" вважали прем'єра Канади Джастіна Трюдо (який зайняв пост в 43 роки) або президента Франції Еммануеля Макрона (прийшов до влади в 41), то зараз намітилася тенденція , коли високі посади отримують вже тридцятирічні. Так в грудні цього року прем'єром Фінляндії стала 34-річна Санна Марін, до цього федеральним канцлером Австрії два роки був 31-річний Себестьян Курц. І справа вже не в окремих випадкових винятках, молодь в політиці - це загальноєвропейський тренд", - пише політолог.

За його словами, Україна в питанні "омолодження" політичної еліти теж слідує за цим трендом і навіть знаходиться в його авангарді.

"До появи на політичній арені Санні Марін, наймолодшим прем'єром в Європі був якраз український глава Кабміну Олексій Гончарук, якому 35 років. І потрібно визнати, що вік став однією з причин критики на його адресу. Мовляв, недосвідчений, немає політичного багажу і взагалі занадто молодий", - розповів Кутуєв.

При цьому, експерт зазначив, що за 4 місяці роботи прем'єр Гончарук продемонстрував непогані результати.

"Останні події, пов'язані зі зниженням тарифів на опалення, викликали резонанс не тільки в інформполі, але і в експертному середовищі. Адже багато років до цього політики лише перераховували причини, за якими це неможливо і закликали до необхідності "затягнути паски", - вважає політолог.

На його думку, в подібних суперечностях немає нічого дивного, оскільки молоді політики схильні до того, щоб знаходити більш гнучкі рішення. При цьому політики старшого покоління, більш кон'юнктурні та в силу своєї консервативності цих можливостей часто не бачать.

"Власне, те, за що і голосували українці на виборах президента - за "свіжий погляд", вибираючи молодого президента Зеленського. Звідси і виникає цей конфлікт поколінь - штука не ​​нова, але зараз він особливо назрів саме в політичній площині. Нові та молоді політики - це, в першу чергу, нове мислення і як мінімум нестандартний погляд. Я розцінюю це позитивно. Все-таки українці їх вибрали, є запит суспільства", - підсумував Павло Кутуєв.