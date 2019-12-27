У Казахстані розбився літак з сотнею людей на борту

У Казахстані зазнав катастрофи літак зі 100 людьми на борту. Про це повідомило міністерство індустрії Казахстану на Facebook. "Сьогодні, 27 грудня 2019 року у 07:22 рейс №Z2100 авіакомпанії Bek Air, літак Fokker-100 за напрямом Алмати - Нур-Султан при зльоті втратив висоту і пробив бетонну огорожу. Сталося зіткнення з двоповерховою будівлею", - повідомили в прес-службі міністерства невдовзі після аварії. Судно вилетіло з Алмати в Нур-Султан 27 грудня в 07.05. Авіакатастрофа з літаком Fokker-100 сталася в районі селища Кизил Ту в Алматинській області, повідомляє "Inform Бюро". За попередніми даними, на борту перебувало 95 пасажирів, 5 членів екіпажу. Спочатку повідомлялося про сім загиблих, пізніше стало відомо про 12. Аварії рейсу Z2100 в Казахстані. Фото: Azattyq Rýhy В міжнародному аеропорту Алма-Ати уточнили, що зазнавший аварії рейс прямував з Алма-Ати в Нурсултан. Прем'єр-міністр Казахстану створив урядову комісію, яка має встановити причини трагедії. Літак належить казахській компанії Bek Air, яка спеціалізується на лоу-костерских перевезеннях і виконує рейси по внутрішніх напрямках.