У Казахстані розбився літак з сотнею людей на борту

У Казахстані зазнав катастрофи літак зі 100 людьми на борту.

Про це повідомило міністерство індустрії Казахстану на Facebook.

"Сьогодні, 27 грудня 2019 року у 07:22 рейс №Z2100 авіакомпанії Bek Air, літак Fokker-100 за напрямом Алмати - Нур-Султан при зльоті втратив висоту і пробив бетонну огорожу. Сталося зіткнення з двоповерховою будівлею", - повідомили в прес-службі міністерства невдовзі після аварії.

Судно вилетіло з Алмати в Нур-Султан 27 грудня в 07.05.

Авіакатастрофа з літаком Fokker-100 сталася в районі селища Кизил Ту в Алматинській області, повідомляє "Inform Бюро".

За попередніми даними, на борту перебувало 95 пасажирів, 5 членів екіпажу. Спочатку повідомлялося про сім загиблих, пізніше стало відомо про 12.

Аварії рейсу Z2100 в Казахстані. Фото: Azattyq Rýhy

В міжнародному аеропорту Алма-Ати уточнили, що зазнавший аварії рейс прямував з Алма-Ати в Нурсултан.

Прем'єр-міністр Казахстану створив урядову комісію, яка має встановити причини трагедії.

Літак належить казахській компанії Bek Air, яка спеціалізується на лоу-костерских перевезеннях і виконує рейси по внутрішніх напрямках.