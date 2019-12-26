Від початку року АТ "Житомиргаз" інвестувало в мережі регіону 19 млн гривень

Обсяг інвестицій компанії в газорозподільні мережі Житомирщини у 2019 році сягнув понад 19 млн грн. Основними пріоритетами стали - реконструкція мережі і створення заміна лічильників газу.

Основними статтями витрат стали заходи з реконструкції газових мереж та споруд на них, заміни непридатних лічильників газу, придбання побутових газових лічильників для обмінного фонду та забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби компанії. На виконання плану розвитку замінено 8,5 тис. непридатних індивідуальних газових лічильників загальною вартістю 13,1 млн грн. При цьому з початку року непридатними для подальшої експлуатації визнані понад 5,3 тис приладів з 11,9 тис повірених. Виділених інвестицій на дані цілі катастрофічно не вистачає.

Зважаючи на численні звернення споживачів газу щодо необхідності повірки лічильників підприємство придбало 4 автомобілі Peugeot Boxer для потреб метрологічної служби. Спецавто необхідні для дотримання усіх умов якісної організації повірки приладів обліку, а також прискорять роботи по зняттю-встановленню лічильників вдвічі.

"Газові мережі області завантажені лише на 23% від проектної потужності. Тому головна задача на майбутнє - це модернізації газових мереж під сучасні потреби. Це дозволить зменшити втрати газу та витрати на утримання системи», - зауважує директор технічний АТ "Житомиргаз" Сергій Колесник.

Так, 7,1 млн грн інвестицій спрямовано на проведення капітального ремонту та реконструкції мереж, заміну застарілого газорегулюючого обладнання та засобів захисту від корозії. Зокрема, проведено реконструкцію (заміну) газових мереж протяжністю понад 2,1 км., замінено 15 од. відключаючих пристроїв, реконструйовано 27 од. газорегулюючого обладнання ГРП/ШРП та 24 об’єктів електрохімзахисту.

Загалом насьогодні компанія обслуговує 13,5 тис км мереж, 2,4 тис одиниць газорегулюючого обладнання (ГРП/ШРП), 1,2 тис станцій катодного захисту, понад 59 тис комбінованих будинкових регуляторів тиску. До кінця 2019 року компанія планує інвестувати в мережі ще близько 0,6 млн грн.