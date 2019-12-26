Після допиту Звіробій біля будівлі ДБР атакували ще одного журналіста

У четвер, 26 грудня, біля будівлі Державного бюро розслідувань (ДБР) після допиту волонтера Марусі Звіробій (справжнє ім'я - Олена Анатоліївна Самбул) її прихильники здійснили напад на журналіста видання "Правовий контроль" Сергія Шевчука.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

За даними Telegram-каналу Klymenko Time, журналіст Шевчук поставив Марусі Звіробій запитання - як вона прокоментує те, що журналістам під час суду у справі Шеремета погрожували та облили сечею.

"Радійте, що облили сечею, а не кислотою", - заявила вона.

Після цього агресивно налаштовані "активісти" почали озвучувати погрози і чинити фізичний тиск на Шевчука.

"Інцидент стався під будівлею Держбюро розслідувань, де сьогодні проходив допит Марусі Звіробій. Тобто публіка там була плюс-мінус та ж, що й на суді підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко. Напад на Шевчука сьогодні був пов'язаний з тим, що журналіст поставив незручне запитання Марусі Звіробій після того, як вона вийшла з будівлі ДБР. Стосувався він фактів", - йдеться у повідомленні Klymenko Time.

З'явився відеозапис інциденту. На ньому видно, що інцидент стався між Шевчуком та активістом з Всесвітньо-Броварського ТБ, яке має відношення до Дмитра Корчинського. Представники цієї організації раніше погрожували і журналісту "Страни" Юлії Корзун.

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Нагадаємо, 24 грудня біля будівлі Апеляційного суду м. Києва, де проходило слухання у справі про вбивство Павла Шеремета, націоналісти напали на кількох журналістів. Зокрема, був побитий кореспондент видання "Шарий.net". Також надходили погрози на адресу журналістки "Страни" Юлії Корзун, а співробітниця телеканалу ZIK Алла Жизневська отримала удар по руках, коли знімала все на камеру телефону.

Раніше депутат Верховної Ради України Максим Бужанський закликав генерального прокурора Руслана Рябошапку негайно підписати підозри радикалам, які напали на журналістів на суді по справі Шеремета.