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26 грудня 2019, четвер, 15:58 148
Кабмін 2019-12-26T17:15:02+02:00
Українські Новини
У міністерстві Малюські після конкурсу можуть повернути на посаду звільненого корупціонера, – ЗМІ

У міністерстві Малюські після конкурсу можуть повернути на посаду звільненого корупціонера, – ЗМІ

Павло Твердохліб
Мінюст України, Денис Малюська, Олексій Пономарчук
Міністерство юстиції України. Фото з відкритих джерел
Міністерство юстиції України. Фото з відкритих джерел

У Міністерстві юстиції України, яке очолює Денис Малюська розгортається черговий скандал, що пов'язаний з конкурсним відбором на посаду начальника одного з найбільших територіальних управлінь – Південного міжрегіонального. Незважаючи на неодноразові публічні попередження прем'єр-міністра Олексія Гончарука, на посаду можуть призначити колишнього чиновника Олексія Пономарчука, який оскандалився через корупції.

Про це повідомило інтернет-видання "Голос.ua".

Перша спроба провести конкурс на посаду начальника Південного міжрегіонального територіального управління була зроблена в Мін'юсті приблизно місяць тому і, за повідомленнями самого міністерства, тоді так й не змогли виявити переможця. На сьогоднішній день міністерство проводить повторний конкурс. У списку лідерів-претендентів вказаний якийсь Олексій Пономарчук.

Відомо, що Пономарчук вже очолював Одеське управління в 2015-2016 роках і був звільнений після проведення міністерської перевірки з Києва. Діяльність Пономарчука на цій посаді супроводжувалася обвинуваченнями в корупції, тиску, як на приватних нотаріусів, так і на державних реєстраторів з метою привласнення об'єктів нерухомості, скандалами з легалізацією іноземців в Одеській області шляхом укладення фіктивних шлюбів та іншим.

Несхвально відгукувалися і колишні колеги Пономарчука про методи його роботи з підлеглими: грубість, нецензурна лексика, тиск і примус до звільнення неугодних працівників. Про все це можна прочитати у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції в коментарях.

Корупційні скандали і відносини всередині управління тоді стали причиною перевірки з боку столичного керівництва, після якої Олексій Пономарчук був звільнений з посади.

Поява такої особистості в списку лідерів конкурсного відбору знову - викликає питання щодо кадрової політики всередині відомства Дениса Малюська. Джерела в міністерстві повідомляють, що таке могло статися в результаті хабара одному з представників вищого керівництва Мін'юсту.

Джерела в міністерстві також не виключають, що цей скандал стане предметом ретельного розгляду з боку міністра юстиції Малюська, інакше зусилля нового міністра щодо зміни ситуації в Мін'юсті на краще можуть виявитися безрезультатними.

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