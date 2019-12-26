Зеленський буде відзначати Новий рік у державній резиденції "Синьогора", - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський буде відзначати Новий рік у державній резиденції "Синьогора", що знаходиться в Івано-Франківській області. Про це повідомляє "Страна".

За інформацією джерел "Страни" в Офісі Президента, крім Зеленського та дружини, в "Синьогору" приїде голова ОП Андрій Богдан зі своєю дівчиною Анастасією Сличной. Також запрошені всі заступники голови ОП зі своїми дружинами.

Чи буде там прем'єр-міністр Олексій Гончарук, поки не відомо.

За словами джерел, Зеленський, Богдан і колеги з ОП ще не визначилися з датою вильоту в "Синьогору". Спочатку на Банковій хочуть провести обмін полоненими (він повинен відбутися в останні дні року). І відразу після обміну і супутніх йому заходів полетіти в Івано-Франківську область.

А ось інші соратники Зеленського в "Синьогору" не поїдуть. Спікер парламенту Дмитро Разумков зустріне Новий рік у Києві, у себе вдома. А перший помічник Зе Сергій Шефір збирається з родиною за кордон, повідомляє джерело "Страни".

"Синьогора" знаходиться в 60 кілометрах від Івано-Франківська. Загальна площа території становить 10886 га. Сюди входять і огороджені мисливські угіддя, і заповідні ліси навколо.

Колись "Синьогора" був відомчим санаторієм, а ще раніше – мисливськими угіддями австро-угорського імператора Франца-Йосифа. У 2001-му тут вирішили зробити президентську дачу. З тих пір кожен глава держави розбудовував її "під себе": Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Віктор Янукович, який саме тут любив зустрічати Новий рік.

Продовжив цю традицію і Петро Порошенко.

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