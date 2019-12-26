27.12.19 12:00 Прес-конференція: "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?"

27.12.19 12:00 Прес-конференція: "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?"

27 грудня 2019 року о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?"

Під час прес-конференції обговорюватимуться такі теми:

Рішення Кабміну: хто має право продовжити роботу. Бюджет 2020 та легалізація грального бізнесу. Проблемні питання легалізації.

Спікери:

Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник

Сергій Назаренко - експерт аналітичної групи "Левіафан"

Володимир Воля - політичний експерт

Віктор Скаршевський - економічний експерт

Юрій Гаврилечко - економічний експерт

Вхід на прес-конференцію тільки за редакційними посвідченнями.

Акредитація.

Місце проведення: вул. Еспланадна, 20, 1-й поверх, "Українські Новини".

Контакти: (063) 375-8345.