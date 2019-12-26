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  • 27.12.19 12:00 Прес-конференція: "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?"
26 грудня 2019, четвер, 15:00 15
Прес-центр 2019-12-26T17:45:03+02:00
Українські Новини
27.12.19 12:00 Прес-конференція: "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?"

27.12.19 12:00 Прес-конференція: "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?"

Варвара Горобець

27.12.19 12:00 Прес-конференція: "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?"

27 грудня 2019 року о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?"

Під час прес-конференції обговорюватимуться такі теми:

  1. Рішення Кабміну: хто має право продовжити роботу.
  2. Бюджет 2020 та легалізація грального бізнесу.
  3. Проблемні питання легалізації.

Спікери:

  • Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник
  • Сергій Назаренко - експерт аналітичної групи "Левіафан"
  • Володимир Воля - політичний експерт
  • Віктор Скаршевський - економічний експерт
  • Юрій Гаврилечко - економічний експерт

Вхід на прес-конференцію тільки за редакційними посвідченнями.

Акредитація.

Місце проведення: вул. Еспланадна, 20, 1-й поверх, "Українські Новини".

Контакти: (063) 375-8345.
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