27.12.19 12:00 Прес-конференція: "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?"

27 грудня 2019 року о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?" Під час прес-конференції обговорюватимуться такі теми: Рішення Кабміну: хто має право продовжити роботу. Бюджет 2020 та легалізація грального бізнесу. Проблемні питання легалізації. Спікери: Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник Сергій Назаренко - експерт аналітичної групи "Левіафан" Володимир Воля - політичний експерт Віктор Скаршевський - економічний експерт Юрій Гаврилечко - економічний експерт Вхід на прес-конференцію тільки за редакційними посвідченнями. Акредитація. Місце проведення: вул. Еспланадна, 20, 1-й поверх, "Українські Новини". Контакти: (063) 375-8345.