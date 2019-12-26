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26 грудня 2019, четвер, 14:47 25
ЗМІ 2019-12-26T17:15:03+02:00
Українські Новини
Для блокування сайтів "слуги народу" мають намір ввести прискорені суди без участі ЗМІ

Для блокування сайтів "слуги народу" мають намір ввести прискорені суди без участі ЗМІ

Павло Твердохліб
Мінкультури України, Володимир Бородянський, Слуга народу, Блокування веб-сайтів
Блокування веб-сайтів (ілюстрація). Фото: xabarlar.ru
Блокування веб-сайтів (ілюстрація). Фото: xabarlar.ru

Міністерство культури України вже днями має намір внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про медіа, що передбачає блокування судом веб-сайтів, на яких є порушення, за заявою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Справи в судах передбачається розглядати за прискореною процедурою і без участі представників онлайн-медіа, якщо вони на момент позову не встановлені.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

В даному законопроекті виписаний механізм блокування сайтів, на яких розміщена інформація, що порушує чинне законодавство.

"Заборона поширення медіа на території України згідно з цією статтею Закону реалізується у формі обмеження доступу до сайту онлайн-медіа", - йдеться в тексті законопроекту.

Уточнюється, що відбувається це за рішенням суду, куди звертається Нацрада. Слухання проходять за скороченою процедурою і незалежно від того, чи встановлений власник веб-сайту. Тобто можна звернутися до суду, заявити, що бенефіціар не визначений і повідомити судді що завгодно, користуючись відсутністю відповідача.

Таким чином власник заблокованого сайту після блокування може звернутися до Нацради та спростувати висунуті обвинувачення на його адресу. А регулятор має право розглядати цей запит протягом 10 робочих днів. І якщо визнає порушення усунутими, то знову звертається до суду. І лише після повторного судового рішення блокування веб-сайту буде знято.

Тобто Нацрада може заблокувати будь-який сайт, навіть не викликаючи його представника до суду. І після цього ресурс може "простоювати" близько двох тижнів, що означає взагалі "інформаційну смерть" сайту. Навіть якщо на веб-сайті насправді не була розміщена інформація, що порушує чинне законодательство, а Нацрада винесла рішення помилково.

Зараз заблокувати сайт можна лише після того, як будуть доведені в юридичному порядку випадки порушення закону - наприклад, розслідувані кримінальні справи щодо контенту сайту. І це має бути повноцінний змагальний судовий процес. А новація закону вводить по суті "розстрільні трійки" для веб-сайтів.

Детальніше з законопроектом про медіа можна ознайомитися в матеріалі "Швидке блокування сайтів і заборона цитувати Путіна", який присвячений його розбору.

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