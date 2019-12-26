Швейцарський трейдер Adelon AG не планує виходити на ринок України до завершення конфлікту з Росією

Великий швейцарський вугільний трейдер Adelon AG (АДЕЛОН АГ), який постачає продукцію з Кузбасського вугільного басейну в Росії, не планує виходити на український ринок до завершення військового конфлікту і стабілізації економічного зростання в Україні. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Так в Adelon AG відреагували на повідомлення деяких ЗМІ про нібито причетність компанії до поставок вугілля українським споживачам протягом останніх кількох років.

"Компанія Adelon AG існує з 2018 року, і з цього часу ми не поставляли вугілля з Кузбасу на територію України, оскільки це не входить в наші бізнес-пріоритети. Основні напрямки збуту вугілля для нас це Китай, Південна Корея, Японія, Польща, Словаччина, Румунія, Сербія, Туреччина, Грузія, Німеччина", - зазначили в компанії.

У прес-службі також зазначили, що однією з причин відсутності контрактів з Україною є неготовність міжнародних фінансових установ виділяти кредитування або торгове фінансування на поставки вугілля споживачам в нашій країні, оскільки банки відносять роботу з українськими компаніями до високоризикових операцій. Крім того, в Adelon AG відзначили, що "українські споживачі відрізняються низькою платоспроможністю, порушенням фінансової дисципліни, постійними простроченням оплати за поставлену продукцію".

Серед негативних факторів також військовий конфлікт і фактичний стан торгової війни між Україною і Росією, введення з боку останньої механізму квотування поставок вугільної продукції, адміністративні обмеження або заборони залізничних перевізників з перевезення вагонів з вугільною продукцією в прямому сполученні між двома країнами. Фактором ризику в АДЕЛОН АГ називають і стагнацію економіки України, нестабільний курс національної валюти по відношенню до світових валют, які гальмують розвиток українських споживачів вугільної продукції і негативно позначається на виконанні контрактних зобов'язань.

"Компанія могла б розглянути можливість виходу на український ринок і налагодити постачання вугілля з Росії українським споживачам у разі стабілізації політичної ситуації між Україною і РФ (скасування торговельних воєн, обмежень, заборон), а також при наявності ознак стабільного зростання економіки України в середньостроковій перспективі, і як результат - поліпшення платоспроможності українських споживачів вугільної продукції та збільшення обсягів її споживання", - підсумували в Adelon AG.

Adelon AG (АДЕЛОН АГ) - швейцарська трейдингова компанія, яка займається міжнародним продажем вугілля походженням з Кузбасського вугільного басейну (Новосибірська і Кемеровська області, Російська Федерація). Компанія торгує вугіллям марок Г (газовий); Т (пісне); Д (довгополум'яне); А (антрацит); коксівним вугіллям; СС (слабоспікливе); PCI (суміші пиловугільного вдування).