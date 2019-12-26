підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ
26 грудня 2019, четвер, 12:25 373
Економіка 2019-12-26T15:00:03+02:00
Українські Новини
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ

Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Олексій Субботін, Турбоатом, Мегабанк, Електроважмаш, Олексій Кучер

За інформацією джерела в обласній адміністрації, керівник "Турбоатому" Олексій Субботін зараз намагається за рахунок кредиту вирішити проблему виплати заробітної плати та дивідендів, інформує портал enovosty.com.

"Не секрет, що обігові кошти "Турбоатому", протягом  багатьох років, вливалися в належний Субботіну "Мегабанк". По суті, "Мегабанк" весь цей час жив за рахунок "Турбоатому". Однак, на сьогоднішній день, завод зіткнувся з парадоксом "грошей немає, а депозит генерального директора є", - зазначило джерело.

"Тверезо оцінюючи серйозність ситуації і туманні перспективи, особливо передбачливі менеджери банку, що називається, "стають на лижі".

Тим більше, що перший серйозний дзвінок пролунав ще навесні нинішнього року, коли НБУ розкрив деталі ризикової діяльності "Мегабанку" в 2017-2018 рр", - підкреслив він.

За його словами, "не краще йдуть справи і на іншому промисловому гіганті - "Електроважмаші". Працівники у відпустці до 13 січня, на рахунках порожньо, нових замовлень на I квартал 2020 року немає".

Нагадаємо, 3 грудня голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер розкритикував рішення ФДМ про зміну менеджменту на ДП "Електроважмаш". А вже 23 грудня "Цензор" опублікував звернення губернатора до керівництва держави з приводу критичної ситуації на цьому підприємстві.

ВАТ "Турбоатом" - виробник турбін для ТЕС, АЕС, ТЕЦ, ГЕС і іншого енергетичного устаткування. З квітня 2007 року його беззмінним керівником є ​​Віктор Субботін.

ДП "Електроважмаш" - виробник турбо- і гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму. 27 листопада ФДМУ призначив виконуючим обов'язки генерального директора підприємства депутата від "Опозиційного блоку" Віктора Буська.

Обидва підприємства входять до переліку об'єктів для першочергової приватизації.

Більше новин про: Олексій Субботін Турбоатом Мегабанк Електроважмаш Олексій Кучер

Україна має відмовитися від нав'язаної моделі агра...
НБУ в листопаді оштрафував чотири банки...
У Мінекономіки гальмують приватизацію "Електроважм...
Новий губернатор Харківщини погрожує депутатам обл...
Архів
Новини
Кабмін очікує отримання "Нафтогазом" 22 млрд гривень прибутку в 2019 14:56
Міноборони пообіцяло, що в новому році всі військові частини перейдуть на систему харчування по каталогу 14:48
Для блокування сайтів "слуги народу" мають намір ввести прискорені суди без участі ЗМІ 14:47
Швейцарський трейдер Adelon AG не планує виходити на ринок України до завершення конфлікту з Росією 14:35
НАБУ прийшло з обшуками в Мінстець Бородянського 14:26
більше новин
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв 12:13 Думка
Швейцарський трейдер Adelon AG не планує виходити на ринок України до завершення конфлікту з Росією 14:35
більше новин
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
Держава заборгувала дорожникам понад 2,7 млрд грн - Національна асоціація дорожників України 09:01 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok