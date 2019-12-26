Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ

За інформацією джерела в обласній адміністрації, керівник "Турбоатому" Олексій Субботін зараз намагається за рахунок кредиту вирішити проблему виплати заробітної плати та дивідендів, інформує портал enovosty.com.

"Не секрет, що обігові кошти "Турбоатому", протягом багатьох років, вливалися в належний Субботіну "Мегабанк". По суті, "Мегабанк" весь цей час жив за рахунок "Турбоатому". Однак, на сьогоднішній день, завод зіткнувся з парадоксом "грошей немає, а депозит генерального директора є", - зазначило джерело.

"Тверезо оцінюючи серйозність ситуації і туманні перспективи, особливо передбачливі менеджери банку, що називається, "стають на лижі".

Тим більше, що перший серйозний дзвінок пролунав ще навесні нинішнього року, коли НБУ розкрив деталі ризикової діяльності "Мегабанку" в 2017-2018 рр", - підкреслив він.

За його словами, "не краще йдуть справи і на іншому промисловому гіганті - "Електроважмаші". Працівники у відпустці до 13 січня, на рахунках порожньо, нових замовлень на I квартал 2020 року немає".

Нагадаємо, 3 грудня голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер розкритикував рішення ФДМ про зміну менеджменту на ДП "Електроважмаш". А вже 23 грудня "Цензор" опублікував звернення губернатора до керівництва держави з приводу критичної ситуації на цьому підприємстві.

ВАТ "Турбоатом" - виробник турбін для ТЕС, АЕС, ТЕЦ, ГЕС і іншого енергетичного устаткування. З квітня 2007 року його беззмінним керівником є ​​Віктор Субботін.

ДП "Електроважмаш" - виробник турбо- і гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму. 27 листопада ФДМУ призначив виконуючим обов'язки генерального директора підприємства депутата від "Опозиційного блоку" Віктора Буська.

Обидва підприємства входять до переліку об'єктів для першочергової приватизації.