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  • Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв
26 грудня 2019, четвер, 12:13 369 Думка
Спорт 2019-12-26T14:45:02+02:00
Українські Новини
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв

Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв

Сергій Паламаренко
Спорт, Футбол, Павелко Андрій, УАФ, ФФУ, Федерація футболу України, Українська асоціацяї футболу

На думку журналіста Сергія Васильєва, голова УАФ/ФФУ Андрій Павелко марить манією переслідування і теорією змов, а також схильний до нестримної брехні, повідомляє портал footclub.com.ua.

"Таке враження, що Палата № 7 знаходиться в офісі УАФ/ФФУ в Лабораторному провулку. І що її головний пацієнт - Павелко Андрій Васильович. Він же і начальник закладу, - зауважує Васильєв на своїй сторінці в Facebook. - І що в особливих відмітках історії хвороби клієнт фігурує під кличкою - "Геть Суркісів з футболу". А крім того, товариш сильно одержимий ідеєю месіанства. Неадекватно сприймає дійсність. Глибоко і перманентно занурений у віртуальну реальність. Марить манією переслідування і теорією змов. Схильний до нестримної брехні...

Така характеристика цілком підійшла б авантюристу, казнокраду і корупціонеру, який, втративши депутатського мандата, нині косить під "твоя - моя - не розуміє...". Хоча все він прекрасно розуміє. Просто - боїться невідворотності покарання. І правильно боїться. Оскільки спинним мозком відчуває ступінь відповідальності перед законом за свої фокуси на посаді глави бюджетного комітету ВР минулого скликання.

Саме ця сторінка його біографії зараз є предметом детального вивчення членами Тимчасової слідчої комісії (ТСК) парламенту спільно з правоохоронними органами. Компетентні експерти скрупульозно розмотують клубок фінансових зловживань навколо грандіозного скандалу з виділенням бюджетних коштів структурам, підзвітним Павелку, на виготовлення футбольних полів зі штучним покриттям.

А щоб відвернути увагу футбольної громадськості тільки від самого факту створення ТСК і, тим більше, від змісту її роботи, глава УАФ/ФФУ плодить як тарганів масу помпезних інформаційних приводів, які виконують функції димової завіси. Але все одно йому в спину дихає страх розплати. Тому фейкомети Павелка цілодобово засмічують інтернет примітивними, образливими страшилками про Суркісів.", - зазначив у своєму повідомленні Сергій Васильєв.

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