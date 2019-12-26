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  • Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько
26 грудня 2019, четвер, 11:25 362
Кабмін 2019-12-26T12:15:02+02:00
Українські Новини
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько

Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько

Петро Стуженко
Уряд України, Кабінет Міністрів України, Володимир Цибулько, Олексій Гончарук, опалення, Тарифи на опалення

Уряд Гончарука зміг реалізувати завдання Президента щодо зменшення тарифів на газ для населення за декілька тижнів і до завершення переговорів про транзит. Це демонструє здатність нового Кабміну контролювати і прогнозувати тарифну політику. Наступним кроком уряда Гончарука має стати перегляд тарифів на опалення для бізнесу. 

Про це політичний експерт Володимир Цибулько написав 25 грудня на своїй сторінці у Facebook. 

Він зазначив, що зниження вартості опалення для українського населення ще до завершення переговорів НАК "Нафтогаз України" з "Газпромом" щодо нового контракту про транзит газу - позитивний крок і він демонструє, що чинний уряд контролює тарифну політику і ситуацію загалом. 

"Прем'єр Гончарук пообіцяв зниження "платіжок" за газ в цьому місяці на 300-400 гривень, глобально мова йде про зменшення ціни навіть до 30% - ще до завершення переговорів Нафтогазу із Газпромом. Демонструється впевненість у прогнозованій політиці галузі. Смілива заява, конкретні кроки. 

Насправді Кабмін , на тлі монобільшості в Раді виглядає не найгірше. Тим більше, що перетікання уваги суспільства таки відбувається  в бік більш прогнозованої політики. Та і Зеленський показово рахується з думкою більшості громадян, формує більш відповідальну політику, без непотрібного зазирання в зуби олігархам", - підкреслив експерт. 

Володимир Цибулько зазначив, що нині Уряд Олексія Гончарука поступово виходить з режиму турбулентності після зміни влади в країні. Експерт додав, що наступним кроком після зменшення вартості газу для населення має бути перегляд цін для підприємців. Він вважає, що у цій ситуації підтримка бізнесу - невід'ємна складова для підвищення рівня життя населення. 

"Питання ж не лише в ціні газу і тарифів відповідно, які будуть дешевшими на 400 грн для населення, але й питання в умовах ведення бізнесу для більш широких прошарків. І тарифна політика не лише для громадян, а й для бізнесу повинна ставати все адекватнішою і прогнозованішою, інакше ігри в часткові кадрові зміни нічого не змінять. Минають перші три місяці Кабміну Гончарука і на перші 100 днів варто очікувати виходу з турбулентності, з періоду рукотворних криз. Знижені тарифи під ялинку збережуть кошти домогосподарств, що приємно", -написав експерт. 

Володимир Цибулько також відзначив швидкість з якою було прийняте рішення про зменшення тарифів для населення. За його словами, для України - це нонсенс. 

"Важливо, що з моменту, коли президент поставив прем’єру завдання знайти спосіб знизити тарифи пройшло всього декілька тижнів. Тут само собою виникає питання: що заважало попереднім урядам, "міцним господарникам" зробити щось подібне для людей за багато років, у той час, коли команда Гончарука знайшла рішення всього за два тижні? Мабуть, відповідь та сама, що і на питання про зняття депутатської недоторканності, або закон про імпічмент", - заявив він.

Нагадаємо, що 24 грудня Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про нову постанову Кабінету міністрів, що дозволяє знизити вартість опалення для українського населення до 30%. Очільник Уряду зазначив, що здешевлення газу відбудеться протягом місяця, і у платіжках за грудень люди його побачать. Він також звернувся до представників місцевої влади з проханням налагодити ефективну роботу для реалізації вищевказаної постанови на місцях, щоб зменшення тарифів на газ відбулося синхронно у всіх регіонах України.

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