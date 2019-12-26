Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана

Власник найбільшого українського агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк звинувачує голову Офісу Президента Андрія Богдана в "віджиманні" його бізнесу. А також в "замовленні" відновлення справи проти нього в НАБУ.

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю виданню Latifundist.com, коментуючи відновлену НАБУ справу про нібито нецільове використання рефінансування Нацбанку на суму 1,2 млрд грн, яке отримав VAB Банк, яка вже розслідувалася протягом декількох років різними силовими органами і була закрита в зв'язку з відсутністю складу злочину. Справа була відновлена зі звинуваченнями, які спростовуються офіційними звітами Фонду гарантування вкладів, заявами НБУ і даними офіційних експертиз.

"Я вважаю, що мене "замовив" Андрій Богдан - голова Офісу Президента. Він диригував цими процесами і щодо Каська, і Ситника. Я зустрічався з ним особисто. Я чув саму риторику. Ми намагалися знайти конструктив. Богдан - диригент і оператор судового процесу проти мене. Джерела в пресі, які ми бачимо, підтверджують, що ці речі мають місце не тільки в відношенні мене, але і всюди. Я чітко розумію, що це - політично вмотивований процес", - прокоментував Олег Бахматюк.

Олег Бахматюк також не виключає, що таким шляхом хочуть відібрати його бізнес. "У тому числі я не виключаю, що є рейдерські моменти, тому що компанія велика. Ми розуміємо, що при нестабільній ситуації будуть під загрозою договори оренди, активи, закладені у зовнішніх кредиторів, будуть знецінюватися. Ви ж прекрасно розумієте, що вартість елеватора без землі в 10 разів менше, це стосується і будь-якого іншого активу. Не виключаємо, що це також один з мотивів прийняття рішень проти нашої компанії. Не хотілося б в цьому переконуватися і показувати, хто це зробив. Ми вважаємо це чинником залучення уваги, проявом популізму. Ви бачите, що генпрокурор говорить, що буде здійснювати посадки за результатами так званих соціологічних досліджень, це - нонсенс", - зазначив він.

За словами Олега Бахматюка, в відкритій НАБУ справі збіглися інтереси директора НАБУ Артема Ситника і генерального прокурора України Руслана Рябошапки. "Артема Ситника - цікавить тільки піар, Руслана Рябошапку - теж, адже він почав боротьбу з олігархами, до яких я не належу. Ви знаєте, що олігарх - це людина, яка має і політичний вплив, і медійний. У нас велика компанія, я - великий бізнесмен, але не олігарх. Вони підміняють ці поняття зараз", - розповів Олег Бахматюк.

Раніше бізнесмен заявляв про конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника в цій справі. Суд визнав Ситника винним в корупції - елітному відпочинку за чужий рахунок на мисливській базі. Головним свідком звинувачення у справі про корупцію Ситника був радник сестри Олега Бахматюка. Артем Ситник внесений до реєстру корупціонерів, зараз в парламенті піднімається питання про його відставку. Члени Ради громадського контролю закликали Артема Ситника дати публічне пояснення своїм діям і прокоментувати своє перебування на посаді керівника антикорупційного органу в такій ситуації.