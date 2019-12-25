У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції

У Києві водії в годину пік не пропускали карету швидкої допомоги, медики якої поспішали доставити важкого хворого в медустанову. На щастя, інцидент втрутився екіпаж патрульної поліції. Помітивши цю ситуацію, поліцейські включили проблисковий маячок і звукову сирену і створивши таким чином "зелений коридор", супроводили швидку допомогу в пункт призначення. Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний".

Це сталося у вечірній час 23 грудня і потрапив на відео. Після його публікації у соцмережі поведінку водіїв серйозно обурило користувачів соцмережі, в коментарях до посту звучить маса критичних зауважень.

"Респект вам мужики від усього ЕМД. Довезли пацієнта оперативно, жити буде", - подякував патрульних працівник "швидкої".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві за годину шість водіїв не пропустили "швидку".