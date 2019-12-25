ДБР провело обшуки у екс-голови ЦВК по справі про зняття з виборів Куницького в інтересах Грановського

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки за фактом зняття з виборів влітку 2019 року кандидата в депутати по 169 округу Олександра Куницького в інтересах іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського. Про це повідомили в прес-службі ДБР, передає "Страна".

Обшуки пройшли і вдома у самого Грановського, і у колишньої голови Центральної виборчої комісії України Тетяни Сліпачук (вона полягає в близьких відносинах з Грановським Ред.), а також адвокатів юридичної фірми EQUITY, яку пов'язують з Грановським.

Слідчі дії відбулися в рамках розслідування, яке проводить ДБР за заявою самого Олександра Куницького, нині народного депутата від партії "Слуга народу", поданого 16 липня 2019 року, щодо неправомірних дій членів ЦВК і екс-депутата від БПП Олександра Грановського.

11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Куницького на виборах, пославшись на інформацію від Державної прикордонної служби України, про те, що Куницький протягом останніх п'яти перед днем позачергових виборів виїжджав за межі України на період, що перевищує 90 календарних днів. При цьому комісія не взяла до уваги доводи Куницького, що він був відсутній в Україні у зв'язку з перебуванням у службових відрядженнях.

Рішення по Куницькому ЦВК прийняла в результаті скарги кандидата в депутати по округу 169 Олега Петриченко, в якій він просив встановити порушення Куницким вимог виборчого закону. Сам Петриченко не робив жодних дій на окрузі у зв'язку з його балотуванням і був, очевидно, технічним кандидатом.

Куницький заявив, що ЦВК прийняла політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського, в результаті чого 9 "замотивированных" Грановським членів ЦВК проголосували за скасування його реєстрації кандидатом у депутати.

Сам Олександр Грановський балотувався в окрузі №169 у парламент як самовисуванець, незважаючи на те, що у Верховній Раді він входив у фракцію Блоку Петра Порошенка.

Пізніше Шостої апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії України про зняття з виборів Олександра Куницького, і в результаті на парламентських виборах 21 липня він переміг у мажоритарному окрузі 169, ставши народним депутатом.