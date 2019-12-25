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  • В окупованому Криму продають ялинки з Івано-Франківської області
25 грудня 2019, середа, 13:25 5
Політика 2019-12-25T13:38:53+02:00
Українські Новини
В окупованому Криму продають ялинки з Івано-Франківської області

В окупованому Криму продають ялинки з Івано-Франківської області

Анна Рудык
Новорічні ялинки, окупація Криму, анексія Криму, Новий рік-2020
Ялинки з Івано-Франківської області в Криму. Фото: ru.krymr.com
Ялинки з Івано-Франківської області в Криму. Фото: ru.krymr.com

В Сімферополі (територія окупованого Росією Криму) на ярмарку під будівлею музичного театру на проспекті Кірова продають штучні ялинки з Івано-Франківської області. Про це повідомляють Крым.Реалии.

Так, повідомляється, що ялинки виробляються на приватному підприємстві Івано-Франківської області.

"Українські ялинки виробляються на приватному підприємстві в Івано-Франківській області. Воно давно їх робить і партіями відправляє в Росію. Ми їх звідти веземо", - розповів продавець.

Ялинки з України в Криму. Фото: ru.krymr.comЯлинки з Івано-Франківська в Криму. Фото: ru.krymr.com

Також він запевняє, що товар сертифікований і у нього є відповідні документи. Як повідомив підприємець, його торгові точки з українськими ялинами працюють ще в трьох місцях Сімферополя, зокрема, на Центральному ринку та Москольці.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився хіт-парад найвищих новорічних ялин за Новий рік-2018.

Також стало відомо, у скільки обійдеться ялинка на Новий рік-2020: продавці назвали розцінки.

А головна ялинка України вже загорілася квітами північного сяйва.

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