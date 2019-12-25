В окупованому Криму продають ялинки з Івано-Франківської області

В Сімферополі (територія окупованого Росією Криму) на ярмарку під будівлею музичного театру на проспекті Кірова продають штучні ялинки з Івано-Франківської області. Про це повідомляють Крым.Реалии.

Так, повідомляється, що ялинки виробляються на приватному підприємстві Івано-Франківської області.

"Українські ялинки виробляються на приватному підприємстві в Івано-Франківській області. Воно давно їх робить і партіями відправляє в Росію. Ми їх звідти веземо", - розповів продавець.

Ялинки з Івано-Франківська в Криму. Фото: ru.krymr.com

Також він запевняє, що товар сертифікований і у нього є відповідні документи. Як повідомив підприємець, його торгові точки з українськими ялинами працюють ще в трьох місцях Сімферополя, зокрема, на Центральному ринку та Москольці.

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