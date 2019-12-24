Зниженням тарифів уряд Гончарука підсилює рейтинг влади, - експерт

Зниження тарифів на 30% вже наступного місяця, яке сьогодні анонсував уряд Гончарука, забирає порядок денний в опозиції та суттєво посилює позиції провладної команди. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив політичний експерт Петро Охотін.

"Новини - уряд прийняв рішення про перерахунок тарифу. Зі слів прем'єра уже з наступного місяця буде можливість зменшити тариф на опалення на 30%.

Враховуючи, що за усіма соціологічними дослідженнями високі тарифи входять у топ-3 важливих проблем для людей, такий крок значно підсилить електоральні позиції влади. Фактично, уряд Гончарука забирає порядок денний в опозиції", - заявив експерт.

Він також зазначив, що це перший випадок, коли чинний уряд оголосив зменшення тарифів, а не їх зростання.

"Варто зазначити, що комусь Гончарук може сподобатися, комусь ні, кожен має право на власну думку. Але це перший уряд, який не піднімає, а зменшує тарифи. Всі звикли, що тарифи і ціни завжди збільшуються. А тут - навпаки", - вважає політолог.

За його словами, такий хід суспільством буде прийнятий позитивно та збільшить підтримку чинного уряду та президента Зеленського.

"Це в якійсь мірі виправдовує надію виборців президента Зеленського, саме тому, післе отримання нижчих платіжок, особистий рейтинг президента, та влади в цілому ймовірно піде вгору", - підсумував Петро Охотін.