Поліція ліквідувала гральний заклад у Волинській області, який відновив роботу

Співробітники поліції 23 грудня ліквідувала гральний заклад в місті Нововолинськ (Волинська область), який відновив роботу після закриття. Про це Українським Новинам повідомив представник головного управління Національної поліції у Волинській області.

"Вчора у Нововолинську співробітники слідчого управління поліції області спільно з оперативниками обласного управління стратегічних розслідувань виявили та припинили діяльність грального закладу", - повідомив він.

Вилучено грошові кошти, обладнання, вирішується питання про накладення арешту також на приміщення, в якому знаходився незаконний бізнес.

Над входом у заклад висіла вивіска "Космолот".

За фактом зайняття гральним бізнесом відкрито кримінальне провадження.

З приводу неналежної організації роботи з протидії гральному бізнесу на території міста та виконання урядового розпорядження керівництво поліції Волинській області звернувся з відповідним листом до мерії Нововолинська.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу україни (зайняття гральним бізнесом).

Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 170 тис. гривень до 680 тис. грн з конфіскацією грального обладнання.

Як повідомляли Українські Новини, 20 грудня поліція припинила діяльність майже 5,3 тис. гральних закладів по всій Україні.