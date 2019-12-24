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24 грудня 2019, вівторок, 17:20 6 Прес-реліз
Політика 2019-12-24T18:00:02+02:00
Українські Новини
Близько 10 тис. клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" користуються чат-ботом Viber 7104.ua

Близько 10 тис. клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" користуються чат-ботом Viber 7104.ua

Валерия Драгомирова
Харківгаз Збут Фото: khgaszbut.104.ua
Харківгаз Збут Фото: khgaszbut.104.ua

З початку року до використання чат-боту 7104.ua у безкоштовному месенджері Viber долучилось близько 10 тис. клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут". Наразі цей сервіс доповнений новою опцією: можливістю отримати рахунки за газ по п’яти особовим рахункам.  

Протягом року ТОВ "Харківгаз Збут" вдосконалювало та доповнювало функції аканту. Наразі є можливість повноцінно керувати п’ятьма особовими рахунками: отримувати платіжки, сплачувати через Viber за газ, контролювати стан особових рахунків та надходження платежів. Після формування платіжки ТОВ "Харківгаз Збут", вона автоматично стає доступною та відображається на особовому рахунку користувача чат-боту 7104.ua.

"Крім чат-боту у Viber, компанія завершує тестування акаунту у месенджері Telegram. Ми прагнемо аби наші клієнти могли оперативно отримувати необхідну інформацію та мати доступ до своїх особових рахунків", - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Харківгаз Збут" Тетяна Харченко.

Крім чат-боту у Viber, дистанційно вирішити газові питання можливо:

  • Через Особистий кабінет на сайті 104.ua;
  • Скориставшись мобільними додатками 104 Mobile, 104 Mobile Light.
  • За допомогою фахівців контакт-центру ТОВ "Харківгаз Збут ".

Чат-бот 7104.ua було відкрито на початку 2019 року. Невдовзі аналогічні можливості будуть відкриті і у месенджері Telegram.
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