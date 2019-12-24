Журналістці "Страни" погрожують на суді за апеляцією підозрюваної Кузьменко

Журналіст інтернет-видання "Страна.ua" Юлія Корзун, яка зараз перебуває на судовому засіданні Апеляційного суду м. Києва по справі Шеремета за розглядом апеляції підозрюваної Юлії Кузьменко, отримує погрози на свою адресу. Зокрема, присутні на суді прихильники Кузьменко повідомили журналістці, що "зараз Кучера (журналіста видання "Шарий.net" Дмитра Кучера б'ють та її дуже чекають".

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

Зазначимо, що тим часом в команді "Шарий.net" повідомили, що побили журналіста їх видання: "На виході з суду на нашого журналіста напали. Його били ногами і облили сечею. Оточила тусовка разом зі Стерненком (Сергій Стерненко - одеський націоналіст, який раніше зарізав людину). На місці зараз наші адвокати і поліція", - написала заступник головного редактора излания Ольга Шарій на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У свою чергу, головний редактор "Страни" Ігор Гужва на своїй сторінці у соцмережі Facebook закликав владу "негайно забезпечити безпеку журналістів і припинити свавілля".

"Це справжня ганьба, що таке допускається. Розуміємо, що цей заклик навряд чи буде почутий, а тому намагатимемось забезпечити безпеку наших журналістів своїми силами", - написав він.

Скріншот: Facebook/Ігор Гужва

Нагадаємо, зараз в Апеляційному суді Києва розглядається скарга на арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Волонтера антитерористичної операції (АТО) Юлію Кузьменко заарештували 13 грудня. Її підозрюють у причетності до підриву журналіста Павла Шеремета 20 липня 2017 року. За даними слідства, вона могла бути тією жінкою, яку зафіксували відеокамери та яка підклала вибухівку під автомобіль Шеремета. Сама Кузьменко причетність заперечує і запевняє, що не знала про журналіста.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року. Захист Кузьменко подав апеляцію, яка й розглядається у судовому порядку.