На суді у справі Шеремета прихильники підозрюваної Кузьменко напали на журналіста "Шарій.net"

На суді у справі по вбивству журналіста Павла Шеремета, на якому зараз розглядають апеляцію підозрюваної Юлії Кузьменко, прихильники підозрюваної напали на журналіста інтернет-видання "Шарій.net" Дмитра Кучера.

Про це повідомило видання "Страна.ua".

"На виході з суду на нашого журналіста напали. Його били ногами і облили сечею. Оточила тусовка разом зі Стерненком. На місці зараз наші адвокати і поліція. Володимир Олександрович, у вас буде працювати закон або навіщо Вас обирали?" - написала заступник головного редактора видання Ольга Шарій на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У ході того ж судового засідання надійшли погрози й на адресу журналістки видання "Страна.ua".

Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

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Як повідомляли ЗМІ, на засіданні Апеляційного суду м. Києва, який сьогодні, 24 грудня, розглядає скаргу на арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, у словах адвоката Влада Добоша виявилося протиріччя.