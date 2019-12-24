підписатися на розсилку
23 23.35
25.3 25.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • На суді у справі Шеремета прихильники підозрюваної Кузьменко напали на журналіста "Шарій.net"
24 грудня 2019, вівторок, 15:50 10
ЗМІ 2019-12-24T17:30:03+02:00
Українські Новини
На суді у справі Шеремета прихильники підозрюваної Кузьменко напали на журналіста "Шарій.net"

На суді у справі Шеремета прихильники підозрюваної Кузьменко напали на журналіста "Шарій.net"

Яков Сташинский
Дмитро Кучер, Шарій.net, Павло Шеремет, Юлія Кузьменко, Напад на журналіста
Дмитро Кучер. Фото: Facebook/Дмитро Кучер
Дмитро Кучер. Фото: Facebook/Дмитро Кучер

На суді у справі по вбивству журналіста Павла Шеремета, на якому зараз розглядають апеляцію підозрюваної Юлії Кузьменко, прихильники підозрюваної напали на журналіста інтернет-видання "Шарій.net" Дмитра Кучера.

Про це повідомило видання "Страна.ua".

"На виході з суду на нашого журналіста напали. Його били ногами і облили сечею. Оточила тусовка разом зі Стерненком. На місці зараз наші адвокати і поліція. Володимир Олександрович, у вас буде працювати закон або навіщо Вас обирали?" - написала заступник головного редактора видання Ольга Шарій на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У ході того ж судового засідання надійшли погрози й на адресу журналістки видання "Страна.ua".

Фото: facebook.com/bondarenkoolyaaФото: facebook.com/bondarenkoolyaa

Як повідомляли ЗМІ, на засіданні Апеляційного суду м. Києва, який сьогодні, 24 грудня, розглядає скаргу на арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, у словах адвоката Влада Добоша виявилося протиріччя.

Більше новин про: Дмитро Кучер Шарій.net Павло Шеремет Юлія Кузьменко Напад на журналіста

Архів
Новини
НСЖУ закликав правоохоронців жорстко відреагувати на атаки на журналістів в суді щодо вбивства журналіста Шеремета 17:16
Зеленський вирішив звільнити закарпатського та львівського губернаторів через відсутність результатів 17:10
Зеленський затвердив комітет з державних премій в галузі науки і техніки на чолі з Патоном 16:50
Суд залишив у силі арешт підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко 16:48
Бужанський і Дубинський вимагають від "Слуги народу" і Зеленського відреагувати на напади на журналістів у суді над обвинуваченими у вбивстві журналіста Шеремета 16:45
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
Акціонер "Київметробуду" звинувачує в захопленні підприємства рейдерів Микитася 20:43
"Наш край" переміг у Миколаївській області на виборах в ОТГ, обігнавши "Слугу народу" 13:15
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
"Слуги народу" програли по всій країні: підсумкові результати виборів в ОТГ 10:45
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
Українцям перерахують тарифи на опалення і газ: скільки доведеться платити в січні 06:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok