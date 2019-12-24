Керівництво ДАБІ при потуранні Бабак увійшло в корупційний зговір з львівським забудовником, – ЗМІ

На офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України з'явилася новина про те, що виконуючий обов'язки голови ДАБІ Олександр Строкач особисто втрутився в містобудівну ситуацію у Львівській області.

Інтернет-видання "Обозреватель" з'ясувало якими підводними течіями обумовлена ​​така діяльність команди колишнього голови ДАБІ Олексія Кудрявцева, і що спонукало їх почати кампанію щодо звільнення директора департаменту Інспекції у Львівській області.

Видання дійшло висновку, що за відсутності реальних підстав для зміни керівництва починається підготовка підстави для звільнення чиновника.

"Таке вже неодноразово робив Олексій Кудрявцев на посаді глави Держархбудінспекції. Судячи з наявної інформації, те ж саме робить зараз його людина на цій посаді. Є такий собі львівський забудовник Ростислав Мельник. Засновник будівельної компанії "РІЕЛ" і син львівського екс-регіонала. Користь дружби з чиновниками він зрозумів, коли в 2003 році почав успішний будівельний бізнес, повернувшись із заробітків у Великобританії. Заходячи в 2013 році на будівельний ринок Києва, Мельник познайомився з невідомим тоді ще столичним "рішалой" Олесієм Кудрявцевим, який в 2015 році став керівником ключовий структури для Мельника - ДАБІ", - йдеться в статті.

Цей тандем став напрочуд успішним для компанії "РІЕЛ", запевнив автор статті, навівши ряд прикладів спільної корупційної діяльності Мельника з керівництвом ДАБІ, коли забудовник отримував дозволи на свідомо неправомірне будівництво.

"Закриваючи очі на порушення під час видачі дозволів, потім дуже важко переконати видати документ про відповідність. Є певне розуміння того, як працює ДАБІ та які грошові потоки крутяться на цьому ринку. Як казав колись сам Кудрявцев у вузькому колі, "п'ять на двох не ділиться". За його логікою, краще замінити незалежного місцевого керівника на людину забудовника, якому не потрібно нічого пояснювати. Таким чином, цього керівника просто вирішено замінити на обличчя, більш лояльне до Мельника і компанії "РІЕЛ". За нашими даними, такКудрявцева вже робив у Херсонській області, зробить й у Львівській", - написав "Обозреватель".

Видання підкреслило: ситуація виглядає саме так, як ніби керівник львівської ДАБІ перестав бути зручним, не підписуючи сумнівні документи про готовність об'єктів за вказівкою Кудрявцева і Строкача.

"Адже відповідальність за введення в експлуатацію буде нести саме він. А як вміє Кудрявцев перевзуватися в повітрі, переінакшувати ситуацію і виставляти всіх корупціонерами, він дуже добре знає. І тепер вишенька на торті. Якщо придивимося до біографії міністра розвитку громад та території Олени Бабак, то знайдемо цікаві факти. Нагадаємо, що "Самопоміч" - це політичний проект відомого львівського мера Андрія Садового, який особисто підбирав команду лояльних однодумців. Мабуть, саме через львівського забудовника Мельника Кудрявцев отримав протегування і рекомендації перед новим міністром, як полум'яний борець з корупцією, і повернув собі вплив на ДАБІ. Кланова система нікуди не поділася - донецьких замінили вінницькі, а їх в свою чергу замінюють львівські", - констатується в матеріалі.