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  • У Києві п'яна пенсіонерка врізалася у маршрутку: в лікарню потрапили п'ятеро людей
24 грудня 2019, вівторок, 12:42 5
Події 2019-12-24T14:00:25+02:00
Українські Новини
У Києві п'яна пенсіонерка врізалася у маршрутку: в лікарню потрапили п'ятеро людей

У Києві п'яна пенсіонерка врізалася у маршрутку: в лікарню потрапили п'ятеро людей

Олена Проценко
постраждалі в ДТП, Київ, ДТП у Києві

7 осіб постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю маршрутки і легкового автомобіля з п'яним водієм за кермом у Дніпровському районі Києва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Києва, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пригода сталася за участю легкового автомобіля Mitsubishi і маршрутки. Повідомлення про ДТП у чергову частину надійшло о 21:30 23 грудня. Попередньо встановлено, що жінка-водій автомобіля не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршрутним автобусом. Внаслідок аварії 7 пасажирів маршрутки зазнали різних травм, з них 5 госпіталізовані в лікарню.

Сайт dtp.kiev.ua опублікував фото аварії.

 
 
 
 
 
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Последствия пьяной езды в Киеве на Сверсютка Напомним: Пьяное Лобовое #ДТП с пострадавшими в Киеве на Сверстюка: Со слов очевидцев, женщина вне трезвом состоянии, лет 50-55 Выезжая со двора, женщина на #Mitsubishi зацепила 3 машины, после чего, пытаясь скрыться с места происшествия через 100м на полном ходу совершила лобовое столкновение с маршрутным такси. Прибыло 2 экипажа скорой, оказали помощь пассажирам маршрутки. Автомобиль виновницы от удара откинуло на автобусную остановку. Детали происшествия устанавливаются. Фото: @magnolia.tv

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Відповідно до проведеного тесту, 67-річна жінка-водій легкового авто перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Причини події будуть встановлені після проведення всіх слідчих дій і судових експертиз. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

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