У Києві п'яна пенсіонерка врізалася у маршрутку: в лікарню потрапили п'ятеро людей

7 осіб постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю маршрутки і легкового автомобіля з п'яним водієм за кермом у Дніпровському районі Києва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Києва, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пригода сталася за участю легкового автомобіля Mitsubishi і маршрутки. Повідомлення про ДТП у чергову частину надійшло о 21:30 23 грудня. Попередньо встановлено, що жінка-водій автомобіля не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршрутним автобусом. Внаслідок аварії 7 пасажирів маршрутки зазнали різних травм, з них 5 госпіталізовані в лікарню.

Сайт dtp.kiev.ua опублікував фото аварії.

Відповідно до проведеного тесту, 67-річна жінка-водій легкового авто перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Причини події будуть встановлені після проведення всіх слідчих дій і судових експертиз. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.