Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України

Парламент Литви одноголосно затвердив законопроект про запобігання пропуску в Литву електроенергії, яка буде вироблятися Білоруської АЕС. Про це повідомляє російське агентство ТАСС, інформує портал obozrevatel.com.

"Потенційні лазівки для потрапляння на ринок Литви "брудної" електроенергії були, тепер ми їх усуваємо", - прокоментував підсумки голосування депутат сейму Лаурінас Касчюнас.

Суть закону полягає в створенні механізму регулювання реалізації електроенергії на території Литви. В тому числі, він дозволяє анулювати ліцензії на імпорт електроенергії з країн, в яких діють небезпечні, за оцінкою Литви, електростанції.

Уряд Литви вважає, що АЕС, яку будує російська корпорація "Росатом", не відповідає стандартам безпеки. Литва останнім часом намагалася переконати партнерів в ЄС в необхідності блокувати імпорт електроенергії цієї станції на територію Євросоюзу.

Нагадаємо, що міністр енергетики Олексій Оржель анонсували плани України щодо збільшення закупівель електроенергії з Білорусі в тому числі і зі споруджуваної за гроші Росії АЕС в м Островець. Зростанню поставок білоруської і російської електроенергії сприяє і голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус, який власне і пролобіював початок імпорту російської електроенергії з жовтня цього року.

"Литва відмовляється, а Герус з Оржель з розпростертими обіймами пустили білоруську електроенергію на наш ринок на шкоду вітчизняній атомній генерації! "Патріоти", проте...", - прокоментувала підсумки голосування в литовському сеймі директор з питань інформації асоціації "Український Ядерний форум" Ольга Кошарна.

Як повідомлялося, комерційний імпорт електроенергії з Росії вперше за 4 роки став можливий внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Ініціатором правки був член фракції "Слуга народу", керівник комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус. Член цього ж комітету комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правка Геруса внесена з порушенням регламенту Ради.

4 грудня був прийнятий законопроект №2233, яким імпорт електроенергії з РФ забороняється тільки для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" і "внутрісуточних ринок", в той час як поставки на ринок "на добу вперед" залишили для Росії відкритими. Сегмент ринку "на добу вперед" є ціноутворюючим. Крім того, законопроектом №2233 надається право Кабміну в будь-який момент відновити імпорт електроенергії з Росії по "за двосторонніми договорами" і на "внутрісуточних ринок".

Демпінгові поставки електроенергії з Росії та Білорусі привів до штучного обмеження вироблення українськими виробникам. Державна компанія "Енергоатом" вже оцінила недоотриманий виручку від цих обмежень в 100 млн грн.

За оцінками екс-міністра енергетики Івана Плачкова, відкривши доступ наддешевої російської електроенергії, Україна свідомо йде в залежність від Росії, що загрожує встановленням країною-агресора повного контролю над українським енергоринком.

Нагадаємо, 27 листопада під час зустрічі з президентом Литви Гітанас Науседа президент України Володимир Зеленський заявив, що планує уважно вивчити доцільність покупки Україною електроенергії з Білоруської АЕС, від чого відмовилися найближчі союзники України - Польща та Литва.

"Все, що важливо для вас, важливо і для нас. Я вислухав президента. Я сказав, що я вислухав цей сигнал, і ми його обов'язково обговоримо в Києві", - в свою чергу відповів Зеленський.